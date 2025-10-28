『推し配達員が都合が良すぎる！』10月28日～、公式ネップリで描き下ろしイラストを起用した生写真風プリントなどを期間限定販売！
コミックレーベル「コミックRouge」より発売中の『推し配達員が都合が良すぎる！』の描き下ろしイラストやカバーイラスト/キービジュアルが、2025年10月28日（火）AM10:00～11月30日（日）までの期間限定で、プリント支援サービス「公式ネップリ」にてL判サイズでプリントできるコンテンツを販売いたします！
利用方法については、「公式ネップリ」紹介サイトをご確認下さい。
■販売アイテム（計3種）
販売価格：シール紙L判/各200円、写真紙L判/各30円 ※いずれも税込
・生写真風プリント＜描き下ろし＞
・8分割プリント＜描き下ろし＞
・ましかくクリッププリント＜カバーイラスト/キービジュアル＞
■「公式ネップリ」紹介サイト
https://networkprint.ne.jp/official_neppri/
※取り扱いコンビニエンスストア
ファミリーマート、ミニストップ、ローソン 等（50音順）
書籍情報
イケメンワンコ配達員×引きこもりBL漫画家のハッピー推し活ラブコメディ
『推し配達員が都合が良すぎる！』
https://comicrouge.jp/detail/oshihai.html
著：魚屋ウオ（https://x.com/osakanaya_3）
【収録内容】
推し配達員が都合が良すぎる！ 第1話～第6話
描き下ろし漫画9P収録
【書店限定特典】
■コミックシーモア：1P漫画
※電子書籍のみの販売です。
あらすじ
「こんなの夢か漫画でしかありえねぇだろ！！」
BL漫画家コノハルとして活動する鴻野春(こうの はる)には、
フードデリバリーの配達員に“推し”がいる。
推しに恋心まで抱くようになった春に……ある日、転機が訪れる。
いつもどおり彼が届けてくれた商品に紛れ込む著書のグッズ。
回収に現れた推しこと【トオルさん】は、
BLが好きで、春の漫画が好きで、受けが可愛いって……
さらに、マンガのえっち度UPを手伝いたいとまで言い出した！
こんなに都合が良いことってありえるの！？！？
イケメンワンコ配達員×引きこもりBL漫画家の
ハッピー推し活ラブコメディスタート！
「俺、どうなっちゃうの～～～!!!」
「真っ赤なルージュを着けたくなる」そんな刺激が欲しい女子のためのコミックレーベル
女性マンガ『救い、巣喰われ』や、『甘えて愛でて溶かされて』『かっこいい俺でいたいのに！』などBL作品も多数ラインナップしております！
コミックRouge公式サイト
https://comicrouge.jp/
コミックRouge編集部X（旧Twitter）
https://twitter.com/comic_rouge
コミックRouge BL部X（旧Twitter）
https://twitter.com/COMIC_RougeBL
【お問い合わせ先】
mm_koukoku@microgroup.co.jp