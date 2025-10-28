ご好評につき早くも追加公演が決定！2026年3月待望の日本初上陸！『RRR アールアールアール』in コンサート

株式会社キョードーメディアス

2026年3月28日(土)12:00 開演 / ★追加公演17:30開演

東京国際フォーラムホールA

11月1日(土) 10時より追加公演チケット先行販売開始！

主催：キョードー東京

『バーフバリ』シリーズ S.S.ラージャマウリ監督による大ヒットインド映画『RRR』。映画全編を舞台上の大スクリーンで上映し、フルオーケストラが音楽部分を映画に完全にシンクロさせて演奏する『RRRアールアールアール』in コンサートが2026年3月28日に東京国際フォーラムホールAにて開催されることが発表されてから早くも１週間で、追加公演の開催が決定しました。追加公演は同会場にて同日17:30開演。

本作で第95回アカデミー賞歌曲賞を受賞した作曲家M.M.キーラヴァー二による魂を揺さぶる壮大なスコアが、迫力の名シーンの数々とともに圧巻の生演奏で蘇ります。美しい映像と極上の音楽がライブで一体になる、奇跡の“超映画体験”をお見逃しなく！

12:00公演のチケットはただいま先行販売実施中。

追加公演のチケットは、11月1日（土）10:00 より先着先行販売を開始します。

＜追加公演＞

2026年3月28日（土）17:30開演（16:30開場）

会場：東京国際フォーラムホールA

追加公演のチケット先行販売開始日：2025年11月1日 (土）10:00

お申込先：

キョードー東京 WEB： https:// tickets.kyodotokyo.com/rrr

電話：0570-550-799（平日11:00～18:00/ 土日祝10:00～18:00）

詳細は公式HPでご確認ください https://cineoke.info/on/rrr/

指揮：ベンジャミン・ポープ

ロンドン・ロイヤル・アルバート・ホールで『RRR ライブ』世界初演を指揮。ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、フィルハーモニア管弦楽団、ウィーン国立歌劇場管弦楽団、東京フィルハーモニー交響楽団など世界各地の著名オーケストラと共演。映画音楽のシネマオーケストラ公演やバレエ、舞台音楽にも精通し、マシュー・ボーン作品では25年以上にわたり共演を重ねている。作曲・編曲家としても活動し、音楽教育にも熱心で、長年にわたりロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団の教育部門プロジェクトや学校向けコンサートなどで多数指揮。若手指揮者の指導にも力を注いでいる。

管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

(C)︎上野隆文

1911年創立。日本のオーケストラとして最古の歴史をもち、メンバー約160名、シンフォニーオーケストラと劇場オーケストラの両機能を併せもつ。名誉音楽監督チョン・ミョンフン、首席指揮者アンドレア・バッティストーニ、特別客演指揮者ミハイル・プレトニョフ。自主公演の他、新国立劇場他でのオペラ・バレエ演奏、NHK他における放送演奏で高水準の演奏活動を展開。また、海外公演も積極的に行い、国内外から高い注目を集めている。1989年からBunkamuraオーチャードホールとフランチャイズ契約を結んでいる。東京都文京区、千葉県千葉市、長野県軽井沢町、新潟県長岡市と事業提携を、愛知県刈谷市と連携協定を結び、各地域との教育的、創造的な文化交流を行っている。

上映作品：

＜映画作品データ＞

製作年 2021年

製作国 インド

監督・脚本： S.S.ラージャマウリ

原案：V.ヴィジャエーンドラ・プラサード

音楽：M.M.キーラヴァーニ

出演：NTR Jr.、ラーム・チャラン、アーリヤー・バット、アジャイ・デーヴガン 他

＜ストーリー＞

舞台は1920年、英国植民地時代のインド。英国軍にさらわれた幼い少女を救うため、立ち上がるビーム（NTR Jr.）。大義のため英国政府の警察となるラーマ（ラーム・チャラン）。

熱い思いを胸に秘めた男たちが”運命”に導かれて出会い、唯一無二の親友となる。しかし、ある事件をきっかけに、それぞれの”宿命”に切り裂かれる2人はやがて究極の選択を迫られることに。彼らが選ぶのは、友情か？使命か？

公演概要

『RRR アールアールアール』in コンサート

2026年3月28日 (土）1２:０0開演 (1１:０0開場）／ １７：３０開演（１６：３０開場）★追加公演

会場：東京国際フォーラム ホールA

指揮：ベンジャミン・ポープ

管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

＊字幕スーパー版（テルグ語上映・日本語字幕あり）

＊上演時間：約3時間30分予定（休憩1回含む）

【チケット料金（全席指定・税込）】

S席：\12,800 A席：\9,800 B席：\6,800

※未就学児入場不可 ※チケットはお一人様1枚必要

※車いすをご利用のお客様は S席をご購入の上、キョードー東京チケットセンター(0570-550-799 平日11:00-18:00 土日祝10:00-18:00) までご連絡ください。

一般発売日：2025年12月20日（土）10:00

【公式HP】https://cineoke.info/on/rrr/

【お問い合わせ】キョードー東京 0570-550-799（平日11:00～18:00 / 土日祝10:00～18:00）

RRR Live is a production of Avex Classics International.

