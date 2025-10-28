須田亜香里がゲスト！“芸能界すぎる“エピソードに向井&長田も爆笑『向井長田のくるま温泉ちゃんねる』#62　11月1日（土）21:00～ 須田亜香里 ゲスト回スタート！

吉本興業株式会社

向井慧（パンサー）と長田庄平（チョコレートプラネット）が、ドライブ・温泉・グルメを気ままに楽しむゆる旅番組『向井長田のくるま温泉ちゃんねる』（BSよしもと、毎週土曜21:00～）の#62が、11月1日（土）に放送。須田亜香里がゲスト出演します。

ゲストは“サービス精神のばけもの”

2022年4月にYouTubeでスタートした同番組。BSよしもと版では、チャンネルで楽しめる“プライベート感満載”のやりとりはそのままに、テレビならではの企画も盛り込んでいるため、ここでしか見られない二人の姿が垣間見えます。

オープニングで「くるまだーいすき！」とやったことのない挨拶を披露した長田。そんな長田をマネするように、呼び込まれた須田も「くるまだーいすき！」と登場します。向井は大笑いしつつ「（須田は）サービス精神のばけもの」と述べて笑いを誘いました。

今回は「フォルクスワーゲン目黒」でロケ。ドライブで使用する人気自動車「ID. Buzz」の魅力を販売店のスタッフに教えてもらいます。美しいビジュアルとともに、搭載されている機能はもちろんのこと、車内に乗り込んでその魅力を探りました。

須田が仕事上での悩みを告白

3人はID. Buzzに乗って茨城県へ。車中では須田が「休みを確保するのが苦手」と悩みを語ります。

「グループ（SKE48）のとき、東京のゴールデンの番組でも欠員が出ると、名古屋にいる私が当日急に駆り出されることがあったんですよ。そうして得られた成功体験や旨味が忘れられなくて……」

そんな彼女の本音に「（エピソードが）芸能すぎますって。芸能界やってますね～」と向井。その後も語られる須田の仕事事情に向井は「ここまでテレビと戦っている人、新鮮だわ」と驚きを隠せません。

また、須田が「（仕事で）いまだに人とくらべて落ち込んだり、メラメラしたりするのが大人げないんじゃないかって思う」と吐露した際には「それはずっとあるんじゃない？」と長田。続けて「俺らでもあるもん。ギラギラって感じではないけど、この仕事はゼロになるときはなるから、気を張っていないとしゃーないじゃん。だからその感情はオフには絶対できない」と語ります。

この他にも、須田が「愛知（のテレビ局）を牛耳っている」とイジられると「まだまだ。全局制覇したい！」と返したり、今とは真逆だったというSKE48加入前のエピソードを語ったりするなど大盛り上がり。『向井長田のくるま温泉ちゃんねる』は、BSよしもとアーカイブページにて、見逃し配信があります。ぜひご覧ください。

＃63 11月8日（土）21:00放送

ドライブ＆食事

埼玉県にある「キッチンあずま」へ。

爆食いが止まらない！

＃64 11月15日（土）21:00放送

ドライブ＆サウナ

茨城県古河市の「ネーブルパーク」で

バレルサウナを堪能。

須田がカメラマンを悩殺する!?

【ゲストプロフィール】

須田亜香里（すだあかり）

2009年11月にSKE48第3期生としてメンバーに加入。SKE48チームEリーダーを務めた。2016年・2017年の選抜総選挙では2年連続「神セブン」に選ばれ、2018年には遂に2位の座を獲得。握手会での神対応が話題で「握手会の女王」とも呼ばれている。 また、持ち前のトーク力でバラエティやワイドショーに出演。

SKE48を2022年秋に卒業し、現在はテレビやラジオ、新聞連載等、多方面で活躍中。

【番組情報】 向井長田のくるま温泉ちゃんねる

放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch)

放送日時：11月1日(土) 21:00（毎週土曜21:00-21:30）

#62 須田亜香里 ゲスト回スタート

出演者：向井慧(パンサー)、長田庄平(チョコレートプラネット)

視聴放送：【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】 https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000018651