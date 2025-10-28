【JAF広島】ニッポンが全部詰まった広島・宮島・岩国の欲張り旅へ 「広島・宮島・岩国地方お出かけスタンプラリー」に協力！

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）広島支部（支部長 古谷英明）は、広島・宮島・岩国地方観光連絡協議会（常任幹事 増谷秀樹）が2025年10月15日（水）から2026年2月28日（土）まで開催する、スマートフォン（以下スマホ）を使用して観光スポットを巡る「広島・宮島・岩国地方お出かけスタンプラリー」の運営に協力しています。

本スタンプラリーでは、広島県・山口県にある20か所のスタンプスポットのうち、2か所を巡ってスタンプを集めると銘菓やワインなどのご当地名産品が当たる抽選に応募できます。2026年1月に発刊予定のJAF Mate冬号の読者限定で応募できるプレゼントもあります。

スタンプラリー概要

・スタンプスポットのある市町

【広島県】広島市、呉市、廿日市市、三次市、東広島市、江田島市、熊野町、安芸太田町、北広島町

【山口県】岩国市、周防大島町、和木町、田布施町、平生町、上関町

・プレゼント

広島・宮島・岩国特産品詰め合わせセット、あなごめし・かきめしセット、三次ワイン、 あたらしもみじセット

（JAF Mate2026年冬号読者限定）広島のうまいもん詰め合わせセット

広島・宮島・岩国特産品詰め合わせセット

・参加について

スマホをお持ちの方ならどなたでも参加可能です。アプリのインストール等は不要です。（無料のユーザー登録が必要です）

スタンプラリーについて詳しくはこちら :https://jaf.link/3IFxRhg