TVアニメ『薬屋のひとりごと』のオンラインくじがくじ引き堂に登場！ 「宴会」をテーマにした描き下ろしイラストを使用した豪華賞品が盛りだくさん!!
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『薬屋のひとりごと』オリジナル商品が手に入る＜【再販】「薬屋のひとりごと」 オンラインくじ＞を、2025年11月4日(火)12時より販売します。
＜【再販】「薬屋のひとりごと」 オンラインくじ 概要＞
販売期間：2025年11月4日(火)12:00～2025年12月2日(火)11:59
販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujibikido.com/lp/kusuriyanohitorigoto3/
■賞品ラインナップ
S賞：選べる！特大タペストリー（全3種）
A賞：猫猫特製！チョコレートの香り（オードトワレ）（全1種）
B賞：アクリルスタンド（全3種）
C賞：ちびアクリルスタンド（全9種）
D賞：缶バッジ（全11種）
※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。
■Xフォロー&リポストキャンペーン
期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「B賞 アクリルスタンド全3種セット」をプレゼント！
■おまけキャンペーン
【10連セット】をご購入いただいたお客様には「特製ブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!
※全3種、ランダムでの配布となります。
■ボーナスチャレンジ
【10連セット】を購入いただいた方の中から、抽選で期間ごとに先着15名様ずつ、合計30名様に「宴会ジオラマ」をプレゼント!!
期間によって対象アイテムが変わります。
【対象期間】
■猫猫＆壬氏
2025年11月4日(火)12:00～2025年11月18日(火)11:59
■三姫＆やり手婆
2025年11月18日(火)12:00～2025年12月2日(火)11:59
■「くじ引き堂」とは
スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！
ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！
■関連サイト
「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/
「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido
■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/