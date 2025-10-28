TVアニメ『薬屋のひとりごと』のオンラインくじがくじ引き堂に登場！　「宴会」をテーマにした描き下ろしイラストを使用した豪華賞品が盛りだくさん!!

株式会社KADOKAWA


株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『薬屋のひとりごと』オリジナル商品が手に入る＜【再販】「薬屋のひとりごと」 オンラインくじ＞を、2025年11月4日(火)12時より販売します。





＜【再販】「薬屋のひとりごと」 オンラインくじ 概要＞


販売期間：2025年11月4日(火)12:00～2025年12月2日(火)11:59


販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/kusuriyanohitorigoto3/





■賞品ラインナップ


S賞：選べる！特大タペストリー（全3種）






A賞：猫猫特製！チョコレートの香り（オードトワレ）（全1種）




B賞：アクリルスタンド（全3種）






C賞：ちびアクリルスタンド（全9種）






D賞：缶バッジ（全11種）






※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。




■Xフォロー&リポストキャンペーン


期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「B賞 アクリルスタンド全3種セット」をプレゼント！






■おまけキャンペーン


【10連セット】をご購入いただいたお客様には「特製ブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!


※全3種、ランダムでの配布となります。






■ボーナスチャレンジ


【10連セット】を購入いただいた方の中から、抽選で期間ごとに先着15名様ずつ、合計30名様に「宴会ジオラマ」をプレゼント!!


期間によって対象アイテムが変わります。



【対象期間】


■猫猫＆壬氏


2025年11月4日(火)12:00～2025年11月18日(火)11:59


■三姫＆やり手婆


2025年11月18日(火)12:00～2025年12月2日(火)11:59







■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！




■関連サイト


「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/


「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido




■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂　 https://kujibikido.com/contact/