TVアニメ『薬屋のひとりごと』のオンラインくじがくじ引き堂に登場！　「宴会」をテーマにした描き下ろしイラストを使用した豪華賞品が盛りだくさん!!

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『薬屋のひとりごと』オリジナル商品が手に入る＜【再販】「薬屋のひとりごと」 オンラインくじ＞を、2025年11月4日(火)12時より販売します。

＜【再販】「薬屋のひとりごと」 オンラインくじ 概要＞

販売期間：2025年11月4日(火)12:00～2025年12月2日(火)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/kusuriyanohitorigoto3/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！特大タペストリー（全3種）

A賞：猫猫特製！チョコレートの香り（オードトワレ）（全1種）

B賞：アクリルスタンド（全3種）

C賞：ちびアクリルスタンド（全9種）

D賞：缶バッジ（全11種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「B賞 アクリルスタンド全3種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「特製ブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!

※全3種、ランダムでの配布となります。

■ボーナスチャレンジ

【10連セット】を購入いただいた方の中から、抽選で期間ごとに先着15名様ずつ、合計30名様に「宴会ジオラマ」をプレゼント!!

期間によって対象アイテムが変わります。

【対象期間】

■猫猫＆壬氏

2025年11月4日(火)12:00～2025年11月18日(火)11:59

■三姫＆やり手婆

2025年11月18日(火)12:00～2025年12月2日(火)11:59

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/