25AW¥³¥é¥ÜÂè£²ÃÆ¡ª¡Ö¤ª½Ð¤«¤±¥·ー¥ó¤Ç±Ç¤¨¤ë¡×INED ¡ß »°¿ÒÌÚÆàÊÝ Special CollaborationÈ¯Çä¡ª
INED¡ßEditor»°¿ÒÌÚÆàÊÝ Special Collaboration
2025Ç¯10·î28Æü(²Ð)¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥ó¥É¥ë¡ÊËÜ¼Ò: ¢©107-0071ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3ÃúÌÜ1ÈÖ2¹æ¡¡ÀÄ»³¥»¥ó¥È¡¦¥·¥ª¥ó¥Ó¥ë2³¬¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹ºî Å¯Ï¯¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖINED¡Ê¥¤¥Í¥É¡Ë¡×¤Ï¡¢»¨»ï¡ØOggi¡Ù¡ØMarisol¡Ù¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¿Íµ¤¥¨¥Ç¥£¥¿ー»°¿ÒÌÚÆàÊÝ»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
Âè11ÃÆ¤È¤Ê¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤ª½Ð¤«¤±¥·ー¥ó¤Ç±Ç¤¨¤ëÉþ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÀ©ºî¤·¤¿¡Ö¥«ー¥ô¥£¥Ö¥ë¥¾¥ó¡×¡õ¡ÖÀ¹¤êÂµ¥Ö¥é¥¦¥¹¡×¡£
9·î¤ËÂè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡¢¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤ÎSUPERIOR CLOSET¡¿INEDÅ¹ÊÞµÚ¤Ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥É¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¥¹¥¿ー¥È¡ª¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Û
https://store.flandre.ne.jp/special/20251028_ined/?utm_source=magazine&utm_medium=oggi(https://store.flandre.ne.jp/special/20251028_ined/?utm_source=magazine&utm_medium=oggi)
Special Collaboration 03 : ¥«ー¥ô¥£¥Ö¥ë¥¾¥ó
¥¢¥¦¥¿ー¤Ï¤Ò¤ÈÄÌ¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤1Ãå¤¬Íß¤·¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¥«ー¥ô¥£¥Ö¥ë¥¾¥ó¡£Âµ¤ÈÇØÃæ¤Ë¥Àー¥Ä¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¼«Á³¤Ê¥³¥¯ー¥óÉ÷¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
»°¿ÒÌÚ¤µ¤ó¤Î¡Ö¥ïー¥¯´¶¤¬¶¯¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¥ì¥¤¤á¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢¿¥Êª¤ÎÌ¾»ºÃÏ¡¢Èø½£¤Î¥¦ー¥ë¥³¥Ã¥È¥óº®¹çÁÇºà¤òµ¯ÍÑ¡£¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â½À¤é¤«¤ÊÉ½ÌÌ´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ùー¥¸¥å¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¥«ー¥¤ò²Ã¤¨¤¿£³¿§Å¸³«¡£
¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ëÈæÍã¤Î¥Ü¥¿¥ó»ÅÎ©¤Æ
9·îÈ¯Çä¤Î¥³¥é¥Ü¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤âÁêÀÈ´·²¡ª
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
ÉÊÈÖ¡§71-5414013¡¡
²Á³Ê¡§\53,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«¡§¥Ùー¥¸¥å¡Ê42¡Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ê44¡Ë¥«ー¥¡Ê53¡Ë¢¨¥«ー¥¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê
¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§9¹æ¡¦11¹æ
Special Collaboration 04: À¹¤êÂµ¥Ö¥é¥¦¥¹
¾åÉÊ¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤ò·ó¤Í¤½¤í¤¨¤¿¥Ö¥é¥¦¥¹¤ÏÂç¿Í½÷À¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡£¸ªÀè¤Î¥¿¥Ã¥¯¤¬¥â¥À¥ó¤Ê£±Ãå¤Ï¡¢´ÊÃ±¤ËÃå±Ç¤¨¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥ã¥¶ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¿¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ë¥à¤ò½Ð¤·¤¿Âµ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
ÁÇºà¤âÂç¿Í¤Î½÷À¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òµá¤á¤Æ¡¢¾å¼Á¤Ê¥·¥ë¥¯º®¤Î¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¦ー¥ë¤ò¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø¹»¹Ô»ö¤ä²ñ¿©¥·ー¥ó¤Ç¤âÃå±Ç¤¨¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Í¥¤¥Óー¤È¥°¥ìー¤Î£²¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¥¿¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ò¤°¤Ã¤ÈÆâÂ¦¤ËÆþ¤ì¡¢¸ª²ó¤ê¤ò²ÚÔú¤Ë
¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤òåºÎï¤Ë¸«¤»¤ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Î©¾å¤êÀß·×
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¡¦¥ï¥¤¥É¥Á¥Î¥Ñ¥ó¥Ä
ÉÊÈÖ¡§71-54182019
²Á³Ê¡§\26,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éーÅ¸³«¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Í¥¤¥Óー¡¦¥°¥ìー
¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§£·¹æ¡¦9¹æ¡¦11¹æ
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃå²ó¤·¤¿4¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡ÚURL¡Û
Profile
»°¿ÒÌÚ ÆàÊÝ¡Ê¤ß¤Ò¤í¤® ¤Ê¤Û¡Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¨¥Ç¥£¥¿ー¡£»¨»ï¡ØOggi¡Ù¡ØMarisol¡Ù¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¡£
¶áÇ¯¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¤âÂ¿¤¯·È¤ï¤ë¡£¼«¿È¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¥ëー¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿Ãø½ñ¡Ø¥Þ¥¤ ¥Ùー¥·¥Ã¥¯ ¥Îー¥È¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û´©¡Ë¤Ï¡¢¥·¥êー¥º2ºýÎß·×18ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Ë¡£
¡¦information
¢£È¯Çä¾ðÊó
10/28(²Ð)～ ¥Õ¥é¥ó¥É¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤ÎÁ´¹ñ¤ÎSUPERIOR CLOSET/INEDÅ¹ÊÞ
¢£ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
10/28(¶â) 12:00 ¸ø³«
¢£official Instagram¤Ç¤ÏºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡ª
https://www.instagram.com/superiorcloset_ined_official