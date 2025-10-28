ヤプリ、急成長中のコンディショニングブランド『TENTIAL』の公式アプリを開発支援

株式会社ヤプリ

アプリプラットフォーム「Yappli（ヤプリ）」を提供する株式会社ヤプリ（本社：東京都港区、代表取締役：庵原保文、以下「ヤプリ」）は、TENTIAL株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：中西 裕太郎）の公式スマートフォンアプリの開発・運用を支援したことをお知らせします。

◼️「TENTIAL公式アプリ」開発の背景

TENTIALは「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、365日24時間コンディショニングというブランド哲学を軸に、累計100万セットを販売している疲労回復パジャマ「BAKUNE」シリーズをはじめ、アスリートの知見を生かし、科学的根拠に裏付けられた機能性製品を多数展開しております。

組織・プロダクト共に急成長を遂げ、2025年2月には上場を果たすなどブランドの認知拡大が進む中、顧客との長期的な関係構築という次のフェーズに進むにあたりアプリ導入を決断しました。

これまでTENTIALはECやLINEを中心に顧客コミュニケーションを図ってきましたが、アプリでは、ブランドの世界観をより忠実に表現するとともに、独自の機能によって顧客体験の幅を拡大。顧客ロイヤルティ向上ひいては、リピーター創出・購入頻度向上を目指しています。

本アプリの特徴として、顧客基盤とアプリの連携を行うことで、従来より運用していたロイヤルティプログラムを拡張している点が挙げられます。

アプリ上での購買以外の多様な行動データを、マイルとして変換する仕組みを実現しています。これにより、「アプリ・EC」を横断した顧客行動データを一元的に取得し、より正確な顧客ロイヤルティをマイルとして可視化、還元を実現しています。

◼️「TENTIAL公式アプリ」の特徴

1.アプリ独自の体験で、ロイヤルティプログラムを拡張。

本アプリでは従来より運用していた「TENTIAL Club」をアプリにも拡張しています。ログインをすれば、顧客基盤との連携により会員情報が紐付き、マイル数と会員ランクをアプリ画面で簡単に確認することが可能です。

アプリ独自コンテンツとして注目なのは、アプリ限定の「コンディショニングクイズ」です。睡眠・食事・運動などのコンディショニングに関する情報にクイズ形式で「毎日、楽しく、簡単に」触れられ、さらにマイルが貯まるといった、アプリならではの体験を実現しています。

購買以外のコミュニケーションを通じて、製品を超えた価値を届け、お客さまと長く深くつながっていきたいという想いが込められたアプリとなっています。

2. 欲しい商品が見つかる、検索性の高いUI・UX。

本アプリでは、ユーザーの悩みや気になるカテゴリーに応じた高い検索性も注目ポイントです。「キーワード」、「カテゴリー」、「お悩み」といった検索導線に加え、WEBで実装しているAIチャットもわかりやすく設置。潜在顧客から顕在顧客まで、幅広いニーズに応え、アプリで欲しい情報に辿り着けけるようなアプリ設計を実現しています。

また「大切な人の誕生日」といった贈答需要が多いブランドならではの属性データ取得による、パーソナライズ化されたコミュニケーションも今後実施予定です。

▼「TENTIAL公式アプリ」ダウンロードはこちら

https://yappli.plus/tential(https://yappli.plus/tential)

ヤプリは、今後も企業・学校・スポーツチーム・自治体などのGo Mobileを推進し、アプリを通して企業とお客様をつなげる支援を進めてまいります。

■株式会社ヤプリについて

株式会社ヤプリは、「デジタルを簡単に、社会を便利に」をミッションに、ノーコードでアプリを開発・運用・分析できる「Yappli」や、従業員エンゲージメントを高める「UNITE by Yappli」、次世代Web構築プラットフォーム「Yappli WebX」などを提供し、企業のデジタル体験の向上を支援しています。

Yappliの製品は750社以上に導入されており、アプリの累計ダウンロード数は2億回以上、店舗・EC、社内DX、BtoBなど多様な分野で活用されています。ヤプリは、顧客体験と従業員体験を総合的に高めるデジタルエクスペリエンスプラットフォーム（DXP）として進化を続けていきます。

・Yappli：https://yapp.li/

本社 ：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー41階

エリア支社 ：グランフロント大阪北館8階（大阪）、Signature 福岡大名ガーデンシティ8階（福岡）

代表者 ：代表取締役 庵原 保文

事業内容 ：「Yappli」「Yappli CRM」「Yappli WebX」の開発・提供

