■ウェビナー内容

- Webサイト改善、どこから手をつければいいか分からない…- オウンドメディアの記事が、読まれるだけで終わっている…- Webを使ったナーチャリングができているかわからない…



そのような課題感をお持ちのWeb・マーケティングご担当者様へ。

“なんとなく”の改善は終わりにしませんか？

昨年よりも良い成果を出すためには、さまざまな施策の実行が欠かせません。



当社でも"どうすれば資料請求の数が増えるか"という悩みに直面しながら、数々のABテストを繰り返してきました。

資料請求の目標数を達成し成果を上げるための施策アイデア50選を厳選してご紹介します。



■内容 ※予定

- Webキホン｜ABテストをするべき場所とそうでない場所の違い- Web実例｜実例：お問い合わせの4倍！細かすぎるTOPページの導線改善- オウンドメディア実例｜昨年比3.3倍！失敗から学んだCTA設置法

各施策は具体的なケーススタディ形式でお伝えするので、皆さまの現場で直ちに試していただけます。



参加後のアンケートに回答いただいたかたには、施策アイデア50選のExcelシートを無料でプレゼントいたします。

■開催概要

■株式会社シャノンについて

- タイトル：今すぐ使える！施策アイデア50選 資料請求CV改善- 開催日時：11月11日(火) 15:00～15:40（40分）- 参加方法：当日に視聴URLをお送りいたします。- 参加費 ：無料- 対象 ：企業のマーケティング部門、経営企画部門

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMS、アドテクノロジーまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、金融、IT・通信、製造業から公共機関まで業種を問わず、大規模から中規模まで多様なシーンでご利用いただいています。

- 社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）- 証券コード ：3976（東証グロース）- 代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史- 所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F- 事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート- URL ：https://www.shanon.co.jp/