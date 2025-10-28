BtoB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹ KUROGO³ô¼°²ñ¼Ò¡¢·Ð±ÄÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡¡¾®ÎÓ ÎµÂç»á¤¬¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤
KUROGO³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹¾¸ý ÂîËá)¤Ï¡¢·Ð±ÄÂÎÀ©¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á2025Ç¯10·î1ÆüÉÕ¤Ç¾®ÎÓÎµÂç»á¤¬¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ»²²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓ ÎµÂç»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
◼︎¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
BMWÀµµ¬¥Ç¥£ー¥éーµÚ¤ÓÉÔÆ°»ºÎÎ°è¤Ç¸Ä¿Í¸þ¤±±Ä¶È¤ò·Ð¸³¤·2017Ç¯¤ËDORIRU³ô¼°²ñ¼Ò¡Êµì¥®¥°¥»ー¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤òÁÏ¶È¡£6²¯±ßÄ¶¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¡¢Çä¾åµ¬ÌÏ10²¯±ßÄ¶¡¢180Ì¾µ¬ÌÏ¤Þ¤Ç¤ÎÁÈ¿¥³ÈÂç¤òÃ£À®¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¡ØSaaS´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖBDRÀïÎ¬¡×ÆþÌç¡Ù¤ò½ÐÈÇ¡£
2023Ç¯¤Ë¾å¾ì´ë¶È¤ØDORIRU³ô¼°²ñ¼Ò¤ò³ô¼°¾ùÅÏ¤·¡¢2025Ç¯10·î¤ËKUROGO³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
Åö¼Ò¤Ï2024Ç¯10·î¤ËKUROGO¹çÆ±²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·2´üÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯10·î¤ËKUROGO³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÁÈ¿¥ÊÑ¹¹¤·¡¢º£¸å¤Î¹¹¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ¾®ÎÓ»á¤ò¼èÄùÌò¤Ë·Þ¤¤Æþ¤ì¤Æ¡¢·Ð±ÄÂÎÀ©¤òºþ¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¤¬Âç¼ê´ë¶È¶ÐÌ³¤Î¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤«¤é±Ä¶È¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿ºÝ¤Ë¾®ÎÓ»á¤Î·Ð¸³¤äÃÎ¸«¡¢ÆÈ¼«¤Î±Ä¶È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ð¤Ë³èÌö¤Ç¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¤è¤ê°ìÁØ±Ä¶È¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÁÈ¿¥¤Î±Ä¶ÈÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ù±çÀè¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ËKUROGO³ô¼°²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§KUROGO³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÀôÄ®20ÈÖ21¹æ¥¯¥í¥¹¥·ー½ÂÃ«¿ÀÀô¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹¾¸ý ÂîËá
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§BtoB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
URL¡§https://kurogo-inc.com/