「ESCAPE.ID」のユーザー登録者数が8月88日現在88,888人を突破！

ESCAPE合同会社（所在地：東京都品川区、統括プロデューサー 佐々木 翼）の運営する謎解き・脱出ゲームに特化したチケットポータルサイト「ESCAPE.ID」は、映画『８番出口』東京メトロ脱出ゲーム終了まであと8日となる2025年8月88日（10月27日）現在、ユーザー登録者数が88,888人を突破したことをお知らせいたします。

登録者数が88,888人を突破しました。

この１年間で、ESCAPE.IDは、サポートする謎解き・脱出ゲームの種類も、従来からのホール型、ルーム型に加えて、フェス型、周遊型、オンライン型と対応を増やしてまいりました。さらに直近では、「映画『８番出口』」に関する脱出ゲームイベント等への基盤技術提供などを通じて、謎解き・脱出ゲームを制作・運営するプラットフォームとしての役割も提供し始めており、謎解き・脱出ゲーム業界において、唯一無二のプラットフォームと成長しつつあります。

参考：映画『８番出口』東京メトロ脱出ゲーム(https://escape.id/exit8/)

■サービス提供開始１年周年

ESCAPE.IDはサービス１年周年を迎えております。日本の謎解き・脱出業界を次なるステージへと進めるべく、ESCAPE.IDは、これからも謎解き・脱出ゲームの参加者・主催者どちらにも寄り添う”謎解き文化のインフラ”として、新しいサービスを続々と展開予定です。

ESCAPE.ID公式サイト

https://escape.id/

ESCAPE.ID公式X (旧Twitter)

https://x.com/_ESCAPE_ID_

【ESCAPE 合同会社】

ESCAPE合同会社は、東京大学の謎解き制作団体出身メンバーを中心に立ち上げられた”謎解き文化のインフラ”を創造し、運営するクリエイティブチームです。