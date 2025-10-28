「マンガ大賞2025」大賞受賞作『ありす、宇宙までも』最新第5巻10月30日(木)発売！【名言しおり】がもらえる書店フェアを開催！

株式会社小学館

「マンガ大賞2025」の大賞受賞作『ありす、宇宙までも』（著：売野機子）の最新第5巻が、2025年10月30日(木)に発売予定です。これを記念して、全国のフェア参加書店にて、『ありす、宇宙までも』のコミックスを1冊買うごとに、作中の名言を使用した【名言しおり】(全5種)がもらえる書店フェアを、10月29日(水)より順次開催いたします。

■フェア参加書店はこちら ※開始日は地域によって異なります

https://bigcomicbros.net/88592

【名言しおり】のデザインは全5種類。主人公・ありすが自身の『深い感情』をはじめて言語化できたときに発した「この先も、きっとあたしは変わる。」や、孤高の天才・犬星がありすのサポートをかってでる際に言った「俺が君を賢くする。」など、作中の名言を使用してデザインしました。今回のフェアでしか手に入らない限定アイテムになりますので、この機会をお見逃し無く！

※しおりは1冊購入につき1枚もらえます。

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

※配布方法については、購入前に書店店頭でご確認ください。

【書誌情報】

「ありす、宇宙までも」5巻

売野機子

発売日：2025年10月30日(木)

※発売日が異なる地域があります。

定価：770円（税込）

発行：小学館