「eclat」12月号(10/31発売・集英社刊)の表紙に井川遥さんが登場！　特別付録は「山本容子『ふしぎの国のアリス』カレンダー2026」

株式会社集英社(c)eclat2025年12月号／集英社 撮影／土屋文護＜TRON＞

10月31日（金）発売の集英社のファッション誌「eclat」12月号の表紙は、俳優の井川遥さん。透け感のあるレースブラウスに、ツィードジャケットを羽織ったエレガントなスタイルが印象的です。まさにエクラが目指す「華リュクス」な女性像を体現しています。巻頭特集「極上のカシミヤに包まれる幸福」では、様々なカシミヤを着こなし「カシミヤにはほかの素材にはない唯一無二の魅力がありますよね。着心地も見た目にも、大人を柔らかく幸福なムードで包んでくれる。そんなカシミヤの豊かさが、冬に“装う〞楽しみのひとつなんです」と語ります。

井川さんは11月14日より『平場の月』が公開予定。エクラのWEBサイト、WEB eclatでは映画についての特別インタビューも掲載します。

(c)eclat2025年12月号／集英社 撮影／YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）(c)eclat2025年12月号／集英社 撮影／赤尾昌則（whiteSTOUT）

また、「母から娘へ受け継ぐ、エクラ的洗練名品」特集では美容家の君島十和子さん・憂樹さん親子、モデルの中林美和さん・同じくモデルのkanonさん親子らが登場。クラスプ（ジュエリーの留め金具）のつなぎ方で1本にも2本にもなるMIKIMOTOのパールネックレスや、母となる自分へ選んだカルティエのブレスレットなど、母から娘へと受け継ぎたい、世界にたったひとつのエターナルなピースを紹介。

(c)eclat2025年12月号／集英社 (c)オフィスルカス

今号の特別付録は「山本容子『ふしぎの国のアリス』カレンダー2026」。1994年に初めて描いた『ふしぎの国のアリス』の作品からカレンダー用に再構成したオリジナルデザイン。山本さんのお気に入りの場面は、3月のアリスはゆっくり穴に落ちていくシーンだそう。カレンダーに使用した作品（銅版画・手彩色）は、エクラの通販サイト、エクラプレミアムで販売します（一部除外あり）。

エクラは 「心のラグジュアリー」をキャッチフレーズに、40代後半からのアクティブな女性に大人のときめきと刺激をお届けしています。12月号のファッション特集は「４つの視点で選ぶ”華リュクス”の最新」、「人生を照らすジュエリー＆ウォッチ」「軽やかリッチなコート」「戸野塚かおるのウィークエンド・ラグジュアリー」など。旅特集「大人の旅は、一人がいい」や美容特集「大人の“開け、目”プログラム」「今こそ見直し時、無意識“歯ぎしり”＆ちょい悪「歯並び」、桃井かおりさん、柚香光さんのインタビュー、別冊付録「エクラプレミアム通販」など、盛りだくさんの内容となっています。

【媒体情報】

媒体名 ：「eclat」（エクラ）12月号

表紙 ： 井川遥

発売日 ： 2025年10月31日（金）発売

定価 ： 1150円（10％税込）

付録：「山本容子『ふしぎの国のアリス』カレンダー2026」

集英社刊

※「eclat」のeには、正式にはアクサン・テギュがつきます。