角川スニーカー文庫の人気シリーズ『マジカル★エクスプローラー』のオンラインくじが登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、角川スニーカー文庫の人気作品『マジカル★エクスプローラー』の原作イラストを使用した豪華賞品が手に入る＜『マジカル★エクスプローラー』オンラインくじ＞を、2025年11月4日(火)12時より販売します。

当オンラインくじでは、神奈月昇先生による『マジカル★エクスプローラー』原作イラストをたっぷり使用した豪華賞品が満載！

選べる！立体マウスパッドやアクリルパネル、【10連セット】購入特典として入栖先生書き下ろしショートストーリーなどファン必携のアイテムをご用意しました。

また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 卵型缶バッジ全13種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!

＜『マジカル★エクスプローラー』オンラインくじ 概要＞

販売期間：2025年11月4日(火)12:00～2025年12月2日(火)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/majieku/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！立体マウスパッド（全2種）

Ａ賞：アクリルパネル（全3種）

Ｂ賞：クリアポスター（全6種）

C賞：アクリルキーホルダー（全12種）

Ｄ賞：卵型缶バッジ（全13種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「Ｄ賞 卵型缶バッジ全13種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「SS入りスペシャルカード」をもれなく1枚プレゼント!!

※全2種、ランダムでの配布となります。

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/