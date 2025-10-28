表参道・原宿エリアを舞台に初開催するビューティーの祭典　Tokyo Beauty Week　約50のブランドが参画する、体験型ビューティーイベント「Tokyo Beauty Studio」、詳細を公開

株式会社アイスタイル

Tokyo Beauty Week実行委員会（企画・運営：株式会社アイスタイル）が、2025年11月19（水）～25日（火）の7日間、原宿・表参道エリアにて初開催するビューティーの祭典「Tokyo Beauty Week」は、メインイベントとなる、体験型ビューティーイベント「Tokyo Beauty Studio」の詳細を公開し、10月29日（水）12:00より公式LINEにて予約を開始することをお知らせいたします。

Tokyo Beauty Studioでは、肌診断・パーソナルカラー診断をはじめ、約50の国内外話題の様々なビューティーブランドがお出迎えします。ビューティーパートナーによるメイク＆撮影スタジオや、ここだけの体験もご用意。新しい自分、新しいビューティーと出会える、特別な体験をお楽しみいただけます。

また、 ＠cosme Areaでは「@cosmeベストコスメアワード2025」の受賞アイテムを、自由に手に取って試すことができます。図書館で本をめくるように、気になるコスメを試しながら、参加者ひとりひとりの「好き」を見つけてください。さらに、原宿駅前の＠cosme TOKYOにて開催する、Tokyo Beauty Weekが体感できて買い物も楽しめるポップアップ「Tokyo Beauty Pop-up Store」のほか、東急プラザ原宿「ハラカド」、東急プラザ表参道「オモカド」、ラフォーレ原宿などの商業施設や、and ST TOKYO、ビームスなど10以上の店舗で実施する関連イベントも実施が決定いたしました。

Tokyo Beauty Studio詳細

Tokyo Beauty Studioは、肌診断やパーソナルカラー診断を通じて、自分の肌質や魅力を改めて知り、国内外のさまざまなブランドの商品と出会い、メイクアップやスキンケアの体験を通して自分らしさをアップデートできる体験型のポップアップイベントです。

体験のあとには、プロのカメラマンによる撮影や、ビューティーに精通するゲストを迎えて人気ブランドやメディアによるステージコンテンツにも参加いただけます（共に要予約）。

事前予約は、10月29日（水）12:00よりLINEにて受け付けます。

◆ Tokyo Beauty Studio詳細：https://tokyobeautyweek.jp/beautystudio/

【Tokyo Beauty Studio】

１. Beauty Check(診断) ～自分らしいビューティーへの気付き～

テーブルに設置されたタブレットから肌質・パーソナルカラー診断にトライ。あらためて自分の肌や魅力を知ることができます。診断結果はカードとしてお持ち帰りいただけます。

※協賛：Revieve Inc.、palplat Inc.

２. Beauty Brands・Beauty Wall(ブランドブース)―新しいビューティーとの出会いー

2階には、壁面にずらりと並んだビューティーアイテムや、このイベントのために集結した国内外で話題の約50ブランドが勢ぞろい。Beauty Checkの診断カードをもとに試したり、気になるアイテムを手に取ることができます。

３.Beauty Mirror(セルフタッチアップ)、Beauty Studio(メイク体験) 、Beauty Stage(特別ステージ)―あなたらしいビューティーの発見ー

2階のブランドブースでご紹介したアイテムを、ご自由にタッチアップしていただけるスペースや、ビューティーパートナーによるカウンセリングで、メイクやスキンケアをアップデート。仕上げには、プロカメラマンによる撮影を体験していただけるコーナーも。更に、ステージでは、ビューティーに精通するゲストを迎えて人気ブランドやメディアによるコンテンツに参加頂けます。

*Beauty Studio、Beauty Stageは予約制となります。Beauty Mirrorは混雑状況によりお待ちいただく可能性があります。

【@cosme Area】

「@cosmeベストコスメアワード2025」の受賞アイテムを、自由に手に取って試せる体験エリア。

図書館で本をめくるように、気になるコスメを試しながら、あなたの「好き」を見つけることができます。

※@cosme Areaは予約不要です。混雑具合によりお並びいただく可能性がございます。

ブランドパートナーズ一覧

「Tokyo Beauty Studio」には、約50の国内外話題の様々なビューティーブランドにご参加いただきます。

表参道・原宿界隈で実施される多彩なイベント

メインイベントとなる、「Tokyo Beauty Studio」以外にも、表参道・原宿を舞台に、ベニューパートナーによる様々なイベントが実施予定です。その一部をご紹介します。

詳細：https://tokyobeautyweek.jp/#map

【Tokyo Beauty Pop-up Store】

＠cosmeのフラッグシップショップ＠cosme TOKYOで、Tokyo Beauty Weekが体感できて買い物も楽しめるポップアップを展開いたします。

期間：11月19日（火）～25日（火）

営業時間：11:00-21:00

住所：東京都渋谷区神宮前1丁目14－27 @cosme TOKYO

【Tokyo Beauty Cafe】

東急プラザ原宿「ハラカド」の7Fのハラカド701にて開催予定の、Tokyo Beauty Week期間中限定のカフェ。詳細は後日公開予定です。お楽しみに！

期間：11月20日（木）～11月23日（日）

実施時間：11:00~16:00 ※予定

住所：東京都渋谷区神宮前6-31-21

【and ST TOKYO】

Play Fashion!プラットフォーマー「and ST」のフラッグシップストア「and ST TOKYO」東京・原宿のWITH HARAJUKUにオープン。11月22日（土）限定で、骨格診断×人気インフルエンサー来店イベントを開催！

イベント実施日：11月22日（土）

営業時間：【平日】11:00-21:00、【土日祝】10:00-21:00

住所：東京都渋谷区神宮前1丁目14-30 WITH HARAJUKU 1F

【ビームスウィメン原宿/ ビームスボーイ原宿】

〈Ray BEAMS〉はじめ、ウィメンズを中心としたレーベルブランドを展開するショップ「ビームスウィメン原宿」と、オーセンティックでメンズライクなアイテムを得意とするレーベル〈BEAMS BOY〉の旗艦店「ビームスボーイ原宿」では、TBWのネックストラップをご提示いただいた方に抽選で〈b/beaut BEAMS〉のオリジナルポーチをプレゼント！

営業時間：【平日】12:00-20:00、【土日祝】11:00-20:00（ビームスウィメン原宿）

【平日】12:00-20:00、【土日祝】11:00-20:00（ビームスボーイ原宿）

住所：東京都渋谷区神宮前3-25-15 神宮前テラスB1F（ビームスウィメン原宿）

東京都渋谷区神宮前3-25-14 1F（ビームスボーイ原宿）

多くのパートナーとの共創を実現

Tokyo Beauty Weekでは、ブランドパートナー以外にも、様々なパートナーとの共創を通じて、「Beautyとは何か」を問い、「これからのBeauty」を模索し、ビューティーカルチャーを育み発信してまいります。

詳細：https://tokyobeautyweek.jp/#partners

Tokyo Beauty Weekとは

Tokyo Beauty Weekは、Tokyo Beauty Week実行委員会が主催し、日本最大の美容プラットフォーム「＠cosme」を運営する株式会社アイスタイルが企画・運営を行うビューティーの祭典です。

表参道・原宿エリアを舞台に、化粧品業界内外の共創によって最新のビューティ体験を提供します。Tokyoが持つ多様性（Diversity）、編集力（Mix Culture）、 そして創造性（Creativity）とBeautyの可能性とを掛け合わせて、「Beautyとは何か」を問い、「これからのBeauty」を模索し、 ビューティーカルチャーを育み発信していきます。

Tokyo Beauty Week開催概要

◆名称：Tokyo Beauty Week

◆開催期間：2025年11月19日（水）～25日（火）

Tokyo Beauty Studio（ヨドバシJ6ビル）：11月20日（木）～11月23日（日）

Tokyo Beauty Pop-up Store（@cosme TOKYO）：11月19日（水）～11月25日（火）

◆会場：原宿・表参道エリア各所（ヨドバシJ6ビル、@cosme TOKYO他）

◆開催時間：9:00～21:00（予定、会場によって異なります）

◆企画・運営：株式会社アイスタイル

◆公式サイト：https://tokyobeautyweek.jp/

