『パンのフェス 多摩南大沢』今週末開催！超人気店の数量限定パン販売など注目ポイント総まとめ！

ぴあ株式会社

パンのフェス実行委員会（ぴあ株式会社、日販セグモ株式会社）は、三井不動産商業マネジメント株式会社との共催で、2025年11月1日（土）から3日（月・祝）の3日間、『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』を開催します。

『パンのフェス』（https://pannofes.jp/）は、2016年の横浜赤レンガでの初開催以来、これまで160万人のお客さまにご来場いただいている“日本最大級”のパンの祭典です。

本イベントは今年も「はちおうじ みんなのオータムマルシェ」とコラボレートして開催します。今回は、「パンのフェスアワード」で2度のグランプリに輝き、絶品クリームパンが必見の「パン工房ぐるぐる」 や、パンイベント初参戦となる食べログ百名店に選ばれた「コックテイルハンバーガーズ」、コクのある卵が評判の「タルタル卵サンド専門店 黄白舎」 など6店舗が多摩南大沢に初登場。さらに、ヒレカツサンドで毎回大行列の「HITOKAMI」や、アワード4年連続受賞のスコーン店「Lycka」など、『パンのフェス』でも指折りの人気店が再び南大沢にやってきます。

『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』をより楽しむ注目ポイントをご紹介！

◆超人気店「ベーカリー ペニーレイン」の“ブルーベリーブレッド”を各日数量限定で販売決定！

パンのフェスで毎回長蛇の列ができる「ベーカリー ペニーレイン」の“ブルーベリーブレッド”の販売が決定しました。1日に最高1,000本を売り上げる人気No.1商品。オリジナルのブルーベリーソースを練り込んだ生地に、一斤あたり130グラム前後の甘酸っぱいジャムが渦巻き状に練りこまれている逸品です。

【商品概要】

商品名：「ベーカリー ペニーレイン」“ブルーベリーブレッド”

販売価格：税込960円

販売数量：各日115個

【整理券の配布について】

整理券配布と同時に商品代金をお支払いいただきます。

販売・整理券配布日時：各日 9:45～ ※なくなり次第終了

販売・整理券配布場所：パンのフェス 開催本部（ペデストリアンデッキ）

支払方法：現金のみ

※整理券は、お並びいただいたお客様お一人様につき1枚のみお渡しいたします。

【商品の引換について】

引換日時：各日 12:00～15:00

引換場所：パンのフェス インフォメーション（三井アウトレットパーク 多摩南大沢 A街区フランフランバザー前）

【ご注意事項】

整理券1枚につき、“ブルーベリーブレッド”1個を引き換えいただけます。

商品の引き換えは整理券に記載された当日のみ有効です。

引換時間を過ぎた場合、整理券は無効となり、返金もいたしかねますのでご注意ください。

◆ここでしか味わえない「限定パン」が登場！

限定パンのテーマは「みんなで“ニコニコ”！笑顔分け合うパン」

今秋25周年を迎える三井アウトレットパーク 多摩南大沢を祝って、「みんなで“ニコニコ”！笑顔分け合うパン」をテーマにした限定パンが登場します。家族や友人と“おいしさ”と“しあわせ”をシェアできるパンを、ぜひご賞味ください。

＜限定パン参加店＞

・コックテイルハンバーガーズ「サーモンアボカドパン」

・サンドイッチのお店Merci「メルチーマロン」

・東京べーぐる べーぐり「ニコニコべーぐる」

・ブーランジェリー アツシ「かぼちゃニコニコくりーむぱん」

・本郷ベーカリー「究極のガーリックトースト ～プロヴァンス風～」

・八ケ岳ブレッド コーナーポケット「コーナーポケットのニコパン」

・Lycka「ジャスミンとシトラスのフラワースコーン」

・ANDE＜アンデ＞「ハーフ＆ハーフデニッシュ チョコ・バナナ」

・パンプラス「シェアするミニクロワッサン」

◆愛犬と楽しむパン

会場では、ワンちゃんも食べられるパンとして「東京べーぐる べーぐり」からは“わんべー”、「本郷ベーカリー」からは"HB DOG"を販売。ショッピングの合間に、ぜひ愛犬と一緒においしいパンの時間をお楽しみください。

「東京べーぐる べーぐり」 “わんべー”

「本郷ベーカリー」"HB DOG"

【出店店舗：1日・2日・3日】 ※下線は多摩南大沢初出店

・パン工房ぐるぐる（茨城・那珂）

・金谷ホテルベーカリー（栃木・日光）

・HAPPyHAPPyメロンパン（埼玉・さいたま）

・コックテイルハンバーガーズ（東京・武蔵境）

・サンドイッチのお店Merci（東京・吉祥寺）

・東京べーぐる べーぐり（東京・西葛西）

・HITOKAMI（東京・南青山）

・ブーランジェリー アツシ（東京・八王子）

・BOUL'ANGE(東京・渋谷)

・本郷ベーカリー（東京・本郷）

・神奈川カレーパンマーケット（神奈川・横浜）

・八ケ岳ブレッド コーナーポケット（山梨・韮崎）

・Lycka（愛知・刈谷）

・ANDE＜アンデ＞（京都・伏見）

・タルタル卵サンド専門店 黄白舎（山口・山口）

・パンプラス（長崎・壱岐）

※出店店舗は予告なく変更する可能性があります。

25周年の祝祭を、美味しいパンと共にお楽しみください。今週末は『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』でお待ちしております！

『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』開催概要

■名称：『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』

■開催日：2025年11月1日（土）～3日（月・祝）

■時間：11時～17時

■会場：南大沢駅前大通り・三井アウトレットパーク多摩南大沢内特設会場

（〒192-0364 東京都八王子市南大沢１丁目６００）

■入場料：無料

■主催：三井不動産商業マネジメント株式会社

パンのフェス実行委員会（ぴあ株式会社・日販セグモ株式会社）

◎『パンのフェス』（https://pannofes.jp/）とは

レジャー・エンタテインメントのチケット販売及び各種イベントの企画・運営等を行うぴあ株式会社（代表取締役社長 ⽮内 廣） と、「パンシェルジュ検定」を運営する日販セグモ株式会社（代表取締役社長 安井 邦好）が、2016年から横浜赤レンガで開催している日本最大級のパンイベント。

公式サイト：http://pannofes.jp/minamioosawa2025/(http://pannofes.jp/minamioosawa2025/)

公式X： https://twitter.com/pannofes(https://twitter.com/pannofes)

公式Instagram：https://www.instagram.com/pannofes/(https://www.instagram.com/pannofes/)