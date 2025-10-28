マルラオイルのヴァーチェから、天然由来の成分にこだわるヘアケアラインが登場。「オールインワンシャンプー」「リペアグロウヘアオイル」新発売

株式会社ヴァーチェ

株式会社ヴァーチェ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：藤原友香）が展開するエイジングケア（※1）ブランド「VIRCHE（ヴァーチェ）(https://virche.com/)」は、2025年12月9日(火)より「オールインワンシャンプー」「リペアグロウヘアオイル」を発売いたします。

マルラオイル（※2）をブランドキー成分に、スキンケアライン、メイクアップラインを展開するヴァーチェからヘアケアライン「オールインワンシャンプー」「リペアグロウヘアオイル」が新登場。

シャンプー、コンディショナー、頭皮ケアを1本で完結できる「オールインワンシャンプー」は、保湿力に優れる「マルラオイル（※2）」や「5種のヒト型セラミド（※3）」を配合し、髪と頭皮を乾燥から守ります。さらに、海藻由来の天然保湿成分「天使のリング（※4）」をプラスすることで髪にハリとコシを与え、指通りなめらかなツヤのある仕上がりを長時間キープ。

また甘草由来の整肌成分「グリチルリチン酸2K」も配合し、健やかな頭皮環境を保ちます。

アミノ酸系の洗浄成分をベースに、ノンシリコン、カチオン系界面活性剤不使用。少量でもクリーミーに泡立ち、髪と頭皮をやさしく洗い上げます。

ベルガモットやゼラニウムなどの天然精油を配合した上品な香りで、毎日のバスタイムを癒しの時間へと導きます。

さらに、髪のダメージケアやスタイリングを両立する「リペアグロウヘアオイル」も登場。マルラオイルに加え「ビタミンC誘導体（※5）」を配合し、髪をうるおいで補修しながらツヤのある美しい仕上がりへと導きます。

うるおいと柔らかさにこだわり、厳選した植物オイルをブレンド。軽やかな伸びの良いテクスチャーでスカルプオイルとしても使用できます。ユーカリ、ティーツリー、ラベンダーをブレンドしたリラックス感のある香りも特長。

天然由来の成分にこだわったヴァーチェのヘアケアラインで、髪と頭皮をやさしくいたわるご褒美ケアを。

※1）年齢に応じたケア

※2）スクレロカリアビレア種子油

※3）セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP（すべて保湿成分）

※4）フクロフノリエキス

※5）テトラヘキシルデカン酸アスコルビル

◆商品特長

オールインワンシャンプー

「マルラオイル×天使のリング×5種のヒト型セラミド」で贅沢保湿。「グリチルリチン酸2K」で頭皮ケアも。

ブランドキー成分であり保湿力に優れる「マルラオイル（※1）」に加え「5種のヒト型セラミド（※2）」、海藻由来の保湿成分であり髪にツヤを与える「天使のリング（※3）」配合。贅沢な保湿成分で髪と頭皮を乾燥から守ります。しっとり感とツヤを長時間保ち、指通りのよい仕上がりに。

さらに甘草由来の整肌成分「グリチルリチン酸2K」が敏感な頭皮にもやさしくはたらきかけ、頭皮環境を健やかに保ちます。

植物由来の天然成分にこだわりながら、シャンプー、トリートメント、頭皮ケアを1本で完結。

アミノ酸系洗浄ベース×シリコン・カチオン系界面活性剤フリー

アミノ酸洗浄成分ベースでノンシリコン、カチオン系界面活性剤不使用。髪と頭皮をやさしく洗い上げます。

天然精油をブレンドした上品な香り

ベルガモット、ゼラニウム、オレンジ、ダマスクローズ、ローズマリー、ユーカリの天然精油を配合。

一日の疲れを癒すバスタイムを、より上質な時間に。

<商品概要>

価格：３,630円（税込）

内容量：250mL

発売日：2025年12月9日(火)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30149/table/78_1_d14963ca632960c166a0bb531a83f079.jpg?v=202510291227 ]

リペアグロウヘアオイル

髪のダメージをケアする「ビタミンC誘導体」配合

「ビタミンC誘導体（※1）」配合で、乾燥やカラーリングなどで傷んだ髪をうるおいで補給し、指通りなめらかなツヤのある髪へ。

こだわりの植物オイルをブレンド

マルラオイルをはじめ、アーモンド油、ブドウ種子油、ヒマワリ種子油、ホホバ種子油をバランス良く配合。髪の乾燥やパサつきを防ぎ、しっとりまとまりながら自然なツヤを与えます。髪に素早くなじみベタつかないので、乾燥が気になるシーンで手軽に使えます。頭皮マッサージにもおすすめ。

甘さの中にフローラルハーブが香るさわやかな香り

ユーカリ、ティーツリー、ラベンダーをブレンド。つけるたびさわやかな香りでリフレッシュ感やリラックス感を演出します。

<商品概要>

価格：3,080円（税込）

内容量： 50mL

発売日：2025年12月9日(火)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30149/table/78_2_a7708213d1f693e03d02e3a43a8b5203.jpg?v=202510291227 ]

ヴァーチェの「マルラオイル」とは

アフリカで”神の木”と呼ばれるマルラに実る果実から、わずかに採れる奇跡のオイルである「マルラオイル」。エイジングケア（※1）にかかせないビタミンE、オレイン酸、オメガ3・6を含み、抗酸化力（※2）はオリーブオイルの約10倍。優れた保湿力が特長で、唯一無二の美容素材として注目されています。

マルラの木。アフリカ南部に生育する大木で、その強い生命力から現地では”神の木”と呼ばれる。マルラの実。1粒から採取されるマルラオイルは、わずか0.1ml。

～VIRCHEのマルラオイル～

VIRCHEは日本初となる国内製造マルラオイルを発売（※3）。100%マルラオイルだけを使用し、防腐剤・香料・着色料すべて無添加で、エコサートコスモスナチュラル認証を取得済。

”飲めるほどピュア”といわれる純度100%で、洗顔後すぐの濡れたままの状態で使用でき、肌にうるおいを与えます。

現在、累計販売個数130万本（※4）を突破し、公式オンラインレビュー3,000件以上(※5)。発売開始から10年、多くのお喜びをいただくロングセラー商品です。

＜VIRCHEのマルラオイルが選ばれる理由＞

◆ 厳しい品質基準を独自設定

品質コントロールのため、テクスチャーや匂いなど15項目の独自基準を設定。すべてクリアした原料のみを使用します。

◆ 鮮度へのこだわり

出荷直前まで毎日10分毎の温度室温管理を徹底。国内工場で小ロットで生産し、常に鮮度が高い状態でお届けします。

◆ 研究・進化を続ける

進化する製法、厳しい品質管理で常に高品質のマルラオイルを提供。

株式会社ヴァーチェについて

株式会社ヴァーチェは、「選択肢のある未来～いくつになっても、自分の可能性を感じられる。自ら人生の選択肢をひろげ、自分も、大切な人も、望む未来へと導びいていく。～ 」をヴィジョンに掲げ、アフリカにあるマルラの木の実からとれるマルラオイル使用のエイジングケアに特化したスキンケアアイテム・メイクアップアイテムを2014年から製造、販売しているメーカーです。

ブランド公式サイト :https://virche.com/公式インスタグラム :https://www.instagram.com/virche.jp/