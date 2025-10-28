LAPONEグループ所属アーティスト5組が大阪・関西万博に集結「Lemino MUSIC FES - LAPONE DAY in EXPO -」の裏側を11月20日(木)よりLeminoで独占配信決定

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額990円（税込）※1「Leminoプレミアム」において、2025年11月20日(木)19:00より、「Lemino MUSIC FES -BEHIND THE LAPONE DAY in EXPO-」を独占配信いたします。

「Lemino MUSIC FES -BEHIND THE LAPONE DAY in EXPO-」視聴ページ：https://bit.ly/475TAID

2025年10月５日(日)に大阪・関西万博にて「Lemino MUSIC FES - LAPONE DAY in EXPO -」が開催され、LAPONEグループに所属する5組、JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUEが出演しました。

本番組では、「Lemino MUSIC FES - LAPONE DAY in EXPO -」の"裏側"が盛りだくさんな内容を独占公開！#1ではJO1、INI、DXTEEN、#2ではME:I、IS:SUEに密着し、パフォーマンスリハーサルや各グループの楽屋に潜入！さらに、万博にちなんだ特別企画もお届けします。普段見ることができない舞台裏の様子を、ぜひお見逃しなくご覧ください。

また、Leminoでは11月9日まで「Lemino MUSIC FES - LAPONE DAY in EXPO -」の本編も見逃し配信中です。熱狂の渦に包まれた圧巻のステージを何度でもお楽しみください。

【「Lemino MUSIC FES -BEHIND THE LAPONE DAY in EXPO-」配信概要】

■番組名：Lemino MUSIC FES -BEHIND THE LAPONE DAY in EXPO-

■配信日時：下記日時より各話配信開始、全2話

#1 2025年11月20日（木）19:00

#2 2025年11月27日（木）17:00

■配信形態：Leminoプレミアム(月額990円(税込)※1)、初回初月無料※2)にて配信

■出演者：（#1）JO1、INI、DXTEEN（#2）ME:I、IS:SUE

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDQxZWU%3D?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202510_nr-laponeday-1028「LAPONE×Lemino」特設サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000026/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202510_nr-LAPONElp-1028

【「Lemino MUSIC FES - LAPONE DAY in EXPO -」配信情報】

■配信情報（ペイ・パー・ビュー）

見逃し配信日時(予定)：2025年10月10日(金) 正午～2025年11月9日(日)23:59

※見逃し配信日時は変更になる場合があります。

■販売価格(各公演)：通常価格 4,500円 (税込)

※別途システム利用料440円(税込)がかかります。

■販売期間：2025年9月12日(金)15:00～2025年11月9日(日)20:00まで

■購入方法：下記の配信チケット購入ページにてご購入ください。

配信チケットページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDNiNzA=?pit_git_type=LIVE_SINGLE&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202510_nr-lmflaponeday-1028

【Lemino概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※１の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※２でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

