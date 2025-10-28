AIフュージョンキャピタルグループ株式会社

当社は、株主優待制度の内容（配布される具体的な暗号資産の種類及び数量）につき、2026年1月末頃に決定・公表することとしましたので、以下の通りお知らせいたします。

１．本開示の背景

当社は、2025年4月7日付「オーケーコイン・ジャパン株式会社との業務パートナーシップ締結および株主優待制度（暗号資産配布）の導入に関するお知らせ」にて株主優待制度（以下、「本株主優待制度」といいます）の導入を公表し、2025年5月7日付「株主優待制度（暗号資産配布）の対象者決定に関するお知らせ」にて本株主優待制度の対象者を「2026年3月末時点で、1単元（100株）以上の当社株式を9カ月以上継続保有されている株主様（※）」と決定いたしました。

本株主優待制度に係る内容（配布される具体的な暗号資産の種類及び数量等）につきましては、2025年6月30日以降に公表するとしておりましたが、内容の継続検討状況等を鑑み、2026年1月末頃に発表することしましたので、お知らせいたします。

※継続保有期間9カ月以上の株主様とは、2025年6月30日、2025年9月30日、2025年12月31日、2026年3月31日に作成された全ての当社株主名簿に、同一株主番号で継続して記載または記録されている株主様を意味します。

２．今後の見通し

本株主優待制度の内容等につきましては、2026年1月末頃に、決定次第速やかにお知らせいたします。