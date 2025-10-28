bossjobが有料職業紹介事業「bossjobエージェントサービス」を開始

Yolo Technology株式会社

Yolo Technology株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：CHEAH JACK） は、「人手不足の解決は外国人採用から」という理念のもと、外国人専門の有料職業紹介サービス「bossjobエージェントサービス」を2025年10月に正式オープンします。

背景・目的

少子高齢化による労働人口の減少が進む中、特にIT・サービス・製造・宿泊など多くの業界で人手不足が深刻化しています。

bossjobエージェントサービスは、国内外の高度外国人材を企業とマッチングし、面接設定から入社手続きまでワンストップで支援。

採用担当者の負担を大幅に軽減し、スピーディーな採用を実現します。

初めての外国人採用でも安心のサポート体制

外国人採用に不安を持つ企業のために、専任のbossjob agentが伴走支援。

人材の紹介だけでなく、ビザ申請サポート・在留資格手続き・就業後の定着支援までトータルでサポートします。

「どこから始めればいいかわからない」「ビザ手続きが不安」という企業にも安心して導入いただけます。

高度外国人材の紹介にも対応

AIエンジニア、Web3開発者、システムエンジニア、国際業務担当など、高度な専門スキルを持つ外国人材の紹介にも対応。

世界17カ国・550万人以上の登録データベースから、企業のニーズに最適な人材を提案します。

担当者コメント

[担当者イメージ][bossjob Japan／カントリーマネージャー植村謙一郎]

「多くの企業が人手不足に直面する中、外国人採用への関心は年々高まっています。しかし実際には、ビザ手続きや面接対応などの不安から、一歩踏み出せない企業も少なくありません。 bossjobエージェントサービスでは、初めて外国人を採用する企業でも安心して導入できるよう、私たちが伴走型でサポートします。 また、AI・Web3・IT領域をはじめとする高度外国人材の採用支援を通じて、日本企業のグローバル競争力強化に貢献していきたいと考えています。」