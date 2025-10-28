UiPath Platform(TM) for Agentic Automation and Orchestration、米国タイム誌が「2025年の最も優れた発明」に選出

UiPath株式会社

本資料は、米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。

米国リリース原文：https://www.uipath.com/newsroom/uipath-platform-named-one-of-time-best-inventions-of-2025

米国ニューヨーク発2025年10月9日 - エージェンティックオートメーション(https://www.uipath.com/platform/agentic-automation)のグローバルリーダーである米UiPath（ユーアイパス、NYSE：PATH）は本日、同社のUiPath Platform(TM) for agentic automation and orchestrationが米国タイム誌の「2025年の最も優れた発明」(https://time.com/collections/best-inventions-2025/7318248/uipath-agentic-automation/)に選出されたことを発表しました。タイム誌の「最も優れた発明」年間リストは、世界を変革し、私たちの暮らしを再定義する画期的な発明を称えるもので、独創性、有効性、挑戦性、社会的インパクトなど、複数の主要な評価基準に基づいて選定されます。

UiPathは、自動化分野での数十年にわたるリーダーシップを背景に、ルールベースの自動化からインテリジェントなエージェンティックオートメーションへの進化を牽引しています。UiPath Platformは、組織がAIに関する最も挑戦的な構想を実現できるよう支援します。自動化、AIエージェント、オーケストレーション、そして人の力を融合させることで、イノベーションを加速し、競争優位性につながる大きな変革的なインパクトをもたらします。今年の初め、UiPathはMaestro(https://www.uipath.com/platform/agentic-automation/agentic-orchestration)をUiPath Platformに追加しました。これにより企業は、サードパーティを含む多様なエージェントを、適切なデータセットや企業システムへの安全なアクセスの提供、ガバナンスとセキュリティプロトコルの適用、人による適切な監督の確保を通じて、統合的に管理・オーケストレーションができるようになりました。

UiPathの創業者兼最高経営責任者であるダニエル・ディネス（Daniel Dines）は、次のように述べています。

「UiPathの創業以来、私たちは人間の可能性を解き放つことを使命としてきました。UiPath Platformは、専門家がより多くの作業を自動化し、高付加価値な取り組みに集中し、コストとリスクを抑えながら成長を促進できるよう可能にしています。今回の評価は、インテリジェンス、俊敏性、そしてインパクトを大規模に引き出すAIプラットフォームの構築において、当社の技術革新と顧客志向の姿勢が高く評価されたものです。私たちは、あらゆる規模の組織がAIによる変革を活用し、エージェンティックAIへの投資から確かな投資対効果（ROI）が得られるよう支援していることを誇りに思います。」

UiPath Platformを活用して、お客様は、金融・調達、医療、保険、公共部門、サプライチェーン、製造業など、様々な業界やユースケースで効率化とパフォーマンスの向上を実現しています。銀行業界では、AIエージェントが融資ファイルからデータの抽出、ローンデータの不備検出、収入パターンの分析、不正操作調査のためのナラティブ作成といった複雑な企業プロセスに対応し、融資サイクルの短縮を実現できます。金融機関では、従来は紙ベースだったプロセスの効率化、規制対応プログラムの管理、消費に影響を及ぼす不正の発見などに活用しています。また、政府機関では、内部ワークフローの変革や住民サービスの最適化を目的とした法制度に対応するために、UiPath Platformを導入しています。

