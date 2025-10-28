ストックミュージックサービス「Audiostock」運営のオーディオストック「第22回東京国際ミュージック・マーケット（22ndTIMM）」へ出展

株式会社オーディオストック

世界最大級のロイヤリティフリーのストックミュージックサービス「Audiostock」（https://audiostock.jp(https://audiostock.jp)）を運営する株式会社オーディオストック（岡山市北区、代表取締役社長：西尾 周一郎、以下「当社」）は、2025年11月4日（火）～6日（木）の3日間、渋谷ストリームホールで開催される「第22回東京国際ミュージック・マーケット（22ndTIMM）」へ出展することをお知らせいたします。

■ 高品質な日本ならではの音楽作品を、海外バイヤーに向けて紹介

「東京国際ミュージック・マーケット（TIMM）」は、日本音楽の海外展開を目的として、国内外の音楽業界関係者が一堂に会する、日本で唯一の国際音楽マーケットイベントです。海外バイヤーとの「商談マーケット」や「ビジネスセミナー」、海外バイヤーに直接アーティストの魅力をアピールできる機会となる「ショーケースライブ」を柱として開催されています。

当社は11月4日から開催される「第22回東京国際ミュージック・マーケット（22ndTIMM）」の出展ブースにおいて、ストックミュージックサービス「Audiostock 海外版」（https://audiostock.net/(https://audiostock.net/)）で販売中の音楽クリエイターが制作した日本ならではの音楽作品を、海外バイヤー向けにご紹介いたします。

映像・コンテンツ制作で「音」を利用する海外の方をはじめ、海外での音源販売を行う企業の方との交流を通して、音源の利用シーン拡大に向けた機会の創出を目指してまいります。

■ 「第22回東京国際ミュージック・マーケット（22ndTIMM）」ブース概要

・公式ページ：https://www.timmjp.com/(https://www.timmjp.com/)

・開催日時：2025年11月4日（火）～6日（木）

・商談会・ネットワーキング日程：11月5日（水）11:00～18:00、11月6日（木）10:00～17:30

・場所：渋谷ストリーム ホール（4階～6階）

・Audiostock 出展場所：5階 22番ブース

■「Audiostock」について

「Audiostock」は音楽の使用ライセンスを売買できるサービスです。音楽クリエイターは自身で制作した音楽を登録して使用権を販売することができ、売上に応じた印税を受け取ることができます。顧客は単品購入またはサブスクリプション方式で購入手続きを行うだけで音楽の利用許諾を得ることができ、映画・テレビ・YouTube・広告・SNS投稿動画・アプリ・ゲーム等の商用コンテンツに音楽を組み込むことができます。

「Audiostock」：https://audiostock.jp/(https://audiostock.jp/)

「Audiostock」定額制プラン：https://audiostock.jp/s_plan(https://audiostock.jp/s_plan)

■ 株式会社オーディオストックについて

社名：株式会社オーディオストック

URL：https://audiostock.co.jp/(https://audiostock.co.jp/)

設立：2007年10月11日

代表者：代表取締役社長 西尾 周一郎

本社：岡山県岡山市北区富田町ー丁目6－10 東光第一ビル 2F

東京オフィス：東京都品川区東五反田2丁目3-5 五反田中央ビル 7F

株式会社オーディオストックは、クリエイターの持続的な創作活動を支援する企業です。世界最大級のロイヤリティフリーのストックミュージックサービス「Audiostock」等、ミュージシャンの収益化と動画クリエイターの制作に役立つサービスを展開しています。

動画コンテンツの需要増に伴い、ストックミュージック市場は2028年迄に約20.3億ドル（USD）（※1）まで拡大が見込まれます。オーディオストックは、様々なクリエイターがより活躍できる世界を目指すべく、音楽ビジネスの革新に取り組み、テクノロジーの力を活用してクリエイターをサポートしてまいります。

（※1）出典元： Stock Music Market - Global Outlook & Forecast 2023-2028