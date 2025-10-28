ウェスティンホテル横浜にて日本伝統文化体験イベントを開催

株式会社YSF

株式会社YSF（本社：東京都豊島区、代表：石井 友紀）が運営する日本文化体験サービス「GreenTeaTokyo」は、2025年10月25日、ウェスティンホテル横浜にて開催されたウェディングセレモニーにおいて、日本伝統文化体験イベントを実施いたしました。

---

■ イベント概要

約200名が参加した華やかなウェディングセレモニーの中で、海外からお越しのゲストを中心に約60名の方々が、抹茶と折り紙の体験ブースにご参加くださいました。

日本文化に初めて触れる方も多く、和やかで温かな雰囲気の中、特別な一日に彩りを添えるひとときとなりました。

抹茶体験では、茶筅を使って自ら点てた抹茶を味わい、香りや口当たりの違いを楽しんでいただきました。

Matcha！と皆さま喜んでおられました

折り紙体験では、色とりどりの和紙を使い、鶴や兜などの伝統的な作品づくりに挑戦。

参加者の皆様からは「初めての体験で楽しかった」「日本文化の魅力を感じられた」といった声が寄せられました。

お子様から大人まで楽しんでいただけました

---

■ 開催概要

・ 日時：2025年10月25日（土）

・ 会場：ウェスティンホテル横浜

・ 参加者数：約200名（うち体験参加者 約60名）

・ 体験内容：抹茶点前体験、折り紙制作体験

---

■ 今後の展開

GreenTeaTokyoでは、ウェディングをはじめとする特別なイベントやパーティーにおいて、日本文化体験を通じた思い出づくりを積極的にサポートしています。

今後も、国内外のゲストの皆様に、日本の伝統文化を気軽に楽しんでいただける機会を提供し、心に残る体験をお届けしてまいります。

---

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社YSF（GreenTeaTokyo運営元）

Email：info@greenteatokyo.com

URL：https://greenteatokyo.com/