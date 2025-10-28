TVアニメ『ブルーロック』のトレーディング ちびとこ グリッター缶バッジ、集合 ちびとこ マルチデスクマットなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『ブルーロック』の商品4種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『ブルーロック』の商品の受注を10月23日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/974?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング ちびとこ グリッター缶バッジ

潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、烏 旅人、蜂楽 廻、千切 豹馬、御影 玲王、氷織 羊、糸師 冴、オリヴァ・愛空が歩いているちびキャラを新たに描き起こし、グリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「ちびとこ」は、キャラクターの「動き」にスポットをあて、歩いているところを描き起こしたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「潔 世一&凪 誠士郎 75mm缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼集合 ちびとこ マルチデスクマット

潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、烏 旅人、蜂楽 廻、千切 豹馬、御影 玲王、氷織 羊、糸師 冴、オリヴァ・愛空が歩いているちびキャラを新たに描き起こし、マルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,960(税込)

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼集合 ちびとこ フレークシール

潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、烏 旅人、蜂楽 廻、千切 豹馬、御影 玲王、氷織 羊、糸師 冴、オリヴァ・愛空が歩いているちびキャラを新たに描き起こし、フレークシールに仕上げました。

身の回りのものをデコレーションしたり、プレゼントや手紙に貼るなど使い方は無限大です。

▽仕様

価格 ：\990(税込)

サイズ：71×37mm以内 枚数：10柄、各1枚（合計10枚）

素材 ：紙

▼ちびとこ アクリルキーホルダー

※画像は「潔 世一 ちびとこ アクリルキーホルダー」を使用しております。

各キャラクターが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \715(税込)

種類 ：全10種（潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎、烏 旅人、蜂楽 廻、千切 豹馬、御影 玲王、氷織 羊、糸師 冴、オリヴァ・愛空）

サイズ：（約）80×55mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

https://x.com/AMNIBUS

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会