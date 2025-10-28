ゲーム開発者向けイベント「GTMF 2025」、主要ゲームメディアがメディアパートナーとして参画決定
株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、ゲーム開発者向けのツール、ミドルウェア、ソリューションの展示会「Game Tools & Middleware Forum 2025（以下、GTMF 2025）」において、業界を代表する主要ゲームメディア、イベント各社がメディアパートナーとして参画することをお知らせいたします。
今年で20回目の節目を迎えるGTMFは、ゲーム開発に関わる最新の技術・サービスを紹介する国内唯一の展示会・セミナーイベントとして、多くの開発者・クリエイター・学生・ビジネス関係者の交流の場となっています。メディアパートナー各社には、イベントの告知や取材、会期中の特集・レポート企画などを通じて、GTMFの魅力をより広く発信いただく予定です。
■メディアパートナー一覧（順不同）
- ファミ通（株式会社KADOKAWA Game Linkage）
- 4Gamer.net（Aetas株式会社）
- GAME Watch（株式会社インプレス）
- AUTOMATON（株式会社アクティブゲーミングメディア）
- ゲームメーカーズ（株式会社ヒストリア）
- GAME FUTURE SUMMIT（株式会社MOTTO）
- GameBusiness.jp（株式会社イード）
これらのメディアパートナーとの協力により、GTMF 2025はより多角的かつ実務的な情報発信を実現します。
■GTMF 2025 開催概要
名称：Game Tools & Middleware Forum 2025（GTMF 2025）
主催：GTMF運営委員会
【大阪会場】
日時：2025年11月20日（木）10:00～18:30
会場：コングレコンベンションセンター（大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪北館）
After Party：18:30～20:30
【東京会場】
日時：2025年11月25日（火）10:00～18:30
会場：ベルサール新宿南口（東京都渋谷区千駄ケ谷5-31-11 住友不動産新宿南口ビル 3・4F）
After Party：18:45～20:30
詳細は公式サイトをご覧ください。
GTMF 2025 公式サイト：https://gtmf.jp/
※展示・セミナーは事前登録制・無料でご参加いただけます。
参加には、ゲーム業界専門メディア「GameBusiness.jp」への会員登録（無料）が必要です。
■After Partyについて
両会場とも、終了後に出展社・登壇者・来場者が交流できる懇親会「After Party」を開催します（有料・事前申込制）。詳細は公式サイトをご確認ください。
GTMF 2025 公式サイト：https://gtmf.jp/
■本リリースに関するお問合せ
メディア事業本部 GTMF運営事務局
https://www.iid.co.jp/contact/gtmf_contact.html
広報担当
https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html
株式会社イード
〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階
URL：https://www.iid.co.jp/