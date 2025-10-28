SHEGLAMからLashlighter Mascaraシリーズにひと塗りでボリューム感アップ＆カールキープする『Lashlighter Mega Boost Mascara』が10月より販売開始！

SHEIN JAPAN 株式会社

150以上の国と地域で展開するグローバルコスメブランド SHEGLAM は、マスカラシリーズLashlighter Mascaraシリーズより、最新作となる 『Lashlighter Mega Boost Mascara』を10月上旬から販売開始しました。

本商品は、ひと塗りでボリューム感を与え、下地と重ねてもダマになりにくいのが特長。なめらかで軽やかなマスカラ液がまつげを1本1本コーティングし、存在感のある目もとを演出します。さらに、繊細なブラシが下まつ毛までしっかりキャッチし、セパレート感とボリューム感の両方の仕上がりを叶えます。さらに、美容成分の配合により、メイクをしながらまつげに潤いを与えます。

また、Lashlighter Mascaraシリーズは、仕上がりやシーンに合わせて選べる全5種類を展開中。ロング＆カールキープが特徴の『Lashlighter Up & Out Mascara』、ひと塗りでマスカラを簡単にオフできる『Lashlighter EZ Remove Lash Treatment』に加え、2025年9月には新たに2つのアイテムが仲間入りしました。

新たに登場した『Lashlighter Infinite Tubing Mascara』は、繊細ロングな束感まつげに仕上がる、フィルムタイプのマスカラ。まつげをセパレートさせながら、ナチュラルで洗練された印象に仕上げます。続いて、同じく9月に発売開始した『Lashlighter Iron Curl Mascara』は、細かなブラシとマスカラ繊維で根元からまつげをぐっと持ち上げ、繊細ながらインパクトのある美しい目元を長時間保ちます。

ボリューム、ロング、セパレート、カール、そしてケア。SHEGLAMのLashlighter Mascaraシリーズなら、あなたの理想のまつげがきっと見つかります。ぜひ最新作『Mega Boost Mascara』とあわせて、自分にぴったりの1本を探してみてください。

■商品情報

「Lashlighter Mega Boost Mascara」

〈使用イメージ〉

〈詳細情報〉

・価格 ：\977

・商品コード：sb25090551915256258

・購入先：SHEGLAM公式サイト

https://www.sheglam.com/ja/product/Lashlighter-Mega-Boost-Mascara-11945905945955520

「Lashlighter Infinite Tubing Mascara」

〈使用イメージ〉

〈詳細情報〉

・価格 ：\977

・商品コード：sb25080855666686885

・購入先：SHEGLAM公式サイト

https://www.sheglam.com/product/Lashlighter-Infinite-Tubing-Mascara-11781531136085184

「Lashlighter Iron Curl Mascara」

〈使用イメージ〉

〈詳細情報〉

・価格 ：\977

・商品コード：sb25080848444803575

・購入先：SHEGLAM公式サイト

https://www.sheglam.com/product/Lashlighter-Iron-Curl-Mascara-11775706680839360

備考：

※価格は、キャンペーン状況、為替レートにより変動する場合があります。

※販売数には限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

■『SHEGLAM』のご紹介

SHEGLAMは2019年にSylvia Fuによって設立され、高品質なメイクアップを手頃な価格で提供するグローバルビューティーブランドです。多様な製品ラインと豊富なカラーバリエーションが特徴で、クリエイティビティやイノベーションへの取り組みが評価され、Z世代やミレニアル世代の間で瞬く間に人気を集めています。

私たちはお客様とのコミュニティの力を信じており、お客様からのフィードバックを活かして製品の改善と洗練に努めています。SHEGLAMは現在、ビューティーコミュニティでの強い存在感を持ち、ソーシャルメディアを通じて世界中の数百万人の方を魅了しています。

また、倫理的な取り組みにも力を入れており、英国の動物保護・擁護団体クルエルティ・フリー・インターナショナルより、製造や開発の過程で動物実験を行わないことを証明するLeaping Bunny Approvalを取得しています。

公式Webサイト：https://www.sheglam.com/

公式インスタグラム：

https://www.instagram.com/sheglam_official/

https://www.instagram.com/sheglam_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sheglam

■『SHEGLAM』の取り組み

SHEGLAMでは、お客様の健康と安全を最優先に考え、革新的なビューティープロダクトを提供し、全ての処方において最高品質を実現しています。

1. クルエルティフリー

2022年に、英国の動物保護・擁護団体クルエルティ・フリー・インターナショナルより、製造や開発の過程で動物実験を行わないことを証明するLeaping Bunny Approvalを取得しています。

2. ヴィーガン

より多くのお客様にご利用いただけるよう、SHEGLAMの製品の90%以上がヴィーガン仕様となっております。

3. 安全性の保証

全ての SHEGLAM 製品は、FDA、EU 化粧品規制、GCC 標準化機構(GSO)、メキシコ公定規格と一般衛生法(GHL)、日本の化粧品規制基準など、厳格なグローバル化粧品安全規制に準拠していることをお約束いたします。当社の製品は、人の健康や生命に危険を及ぼす可能性のある発がん性物質や毒性物質を含まない処方となっています。

4. FSC認証の取得

パッケージには責任を持って調達された素材を使用しており、森林の生物多様性を守り、地域社会や先住民族、労働者の権利を守りながら適切に生産された製品であることを意味するFSC認証を取得しています。

5. 労働倫理

労働者の人権を保護するため、SHEGLAMの製品を製造する施設は全てSA8000、BSCI、SMETA認証を100％取得しています。