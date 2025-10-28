スイス時計ブランド「BLACKOUT WATCHES / ブラックアウト」から、フラッグシップモデル「XP1 Tourbillon LT」のバリエーションモデル「CENTURION 」が登場。
株式会社 大沢商会（本社：東京都中央区、代表取締役：黒坂則昭）は、スイス時計ブランド「BLACKOUT WATCHES」の旗艦モデルの一つである「XP1 Tourbillon LT」からバリエーションモデル「XP1Tourbillon LT CENTURION (センチュリオン)」を11月中旬より発売します。
高品質のアジア製トゥールビヨンに、スイス・ジュネーブの自社工房で熟練の職人達の手により再構築するという新たな手法で、鮮烈なデビューを果たした「BLACKOUT WATCHES」。
誰もが手にできる高級トゥールビヨンとして注目を浴びる「XP1 Tourbillon」は、スイスの自社工場で徹底的に検査、加工された後、現地で組み立てをしています。このプロセスにより、手の届く価格でありながら、スイス製の高級トゥールビヨンにも匹敵するクオリティを実現させています。
2025年冬、「XP1 Tourbillon LT」から「CETURION」と名付けた、ゴールドカラーを纏ったバリエーションモデルを発売いたします。
旗艦モデルの一つである「XP1 Tourbillon LT (Luminescent Tourbillon）」の 軽量かつ強度の高いカーボンケースは、鍛造工程でルミノバパウダーを組み込むことで、暗闇で光るユニークなデザインとなっています。
ロゴ、時分針、インデックスにゴールドカラーを纏ったダイヤルデザインは、グレードをワンランク上に引き上げます。
【 商品概要 】
品名：XP1 Tourbillon LT (Luminescent Tourbillon) CENTURION
品番：BOXP1TBLTCGDCN
販売価格：759,000円(税込)
発売時期：2025年11月中旬以降
ケースサイズ：直径44×52mm、厚さ14.8mm
ケース素材：UAC Forged Carbon(ルミノバ鍛造カーボン)
風防：サファイアクリスタル / サファイアクリスタルバック
文字盤：真鍮（ブラック / ゴールド）
ストラップ素材：プレミアムラバー(FKMラバー / クイックチェンジ式)
美錠仕様・素材：フォールディングバックル（ステンレススチール / ブラックPVD）
ムーヴメント：ツインバレル フライングトゥールビヨン(手巻き)
パワーリザーブ：72時間
防水：10ATM
機能：スイス製スーパールミノバ塗布 / 時分針・インデックス
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qzk0PiXIqFY ]
・取扱店舗
・阪急メンズ東京 FORTUNE TIME
東京都千代田区有楽町2丁目5-1阪急メンズ東京B1F
TEL:03-6252-5448 （直通）
FORTUNE TIMEについて :
https://www.gressive.jp/shop/R0675
・NEXT BRIDGE by FORTUME TIME
大阪府大阪市中央区南船場4-10-3 ナガホリ大阪ビル1F
TEL：06-6575-7690
NEXT BRIDGEについて :
https://www.gressive.jp/shop/R0724
・腕時計専門 Fortune Time
https://josawa-watch-store.com/
ショップ～ブランドページ～ :
https://josawa-watch-store.com/?category_id=6861ff03d1f92323728b3171
【BLACKOUT WATCHES 概要】
2006年設立。高級時計のカスタマイズで長年成功を収めてきた「BLACKOUT WATCHES」は、独自モデルの創出により新たな方向へと進んでいきます。
2022年、現在のブランドのオーナーで時計製造に情熱を持つ2人の時計愛好家、エティエンヌとティムはブランドを引き継いだ、最初の1年間の優先事項を派手な新モデルの発売ではなく、強固で永続的な基盤の構築を行いました。顧客サービスの向上、製品全体の品質向上、そしてアフターサービス全般の強化を行い、事業拡大の前に、真摯で信頼できるブランドを築き上げたのです。
彼らが思い描いたのは、「誰もが手にできる、本物の高級時計」というシンプルでありながら革命的な夢でした。そして、後に「XP1トゥールビヨン」の開発に着手します。
「XP1トゥールビヨン」の目標は、時計製造において長年存在してきた障壁を打ち破ることです。
BLACKOUT WATCHES日本公式 :
https://josawa-watch.com/blackout-watches.html