年に一度のクリスマスをメリーのスイーツとともに

株式会社メリーチョコレートカムパニー

高級ギフトチョコレートをはじめとした洋菓子・スイーツを製造・販売する株式会社メリーチョコレートカムパニー（本社・東京大田区、社長・小屋松 儀晃(こやまつ よしてる)）は、11月1日（土）より順次、全国の百貨店・量販店・オンラインショップにてクリスマススイーツを期間限定で販売いたします。



昨年に引き続き今年も絵本作家・イラストレーターのおおでゆかこ氏がパッケージデザインを手がけた、メリーのクリスマススイーツ。やさしいタッチと色づかいで描かれたイラストが、特別なクリスマスをあたたかく彩ります。また、詰め合わせたスイーツは、メリーならではのこだわりのチョコレートやクッキーで、かわいい星やスノーマンなどのモチーフがより一層たのしいクリスマスを演出します。心のこもったクリスマスの贈り物としてはもちろん、自分用のコレクションにもおすすめです。



温もりあふれるメリーのクリスマス限定スイーツ



クリスマスファンシーチョコレート　　　20個入　　1,404円（税込）　


クリスマス限定パッケージのファンシーチョコレート。カカオクリームやミルクティーなど、選び抜いたこだわりの味わいをひと口サイズにぎゅっと詰め込みました。






　様々な味わいが楽しめます


クリスマススイーツカレンダー　　　26個入　　1,620円（税込）　


大きなお菓子の家でにぎやかにクリスマスを楽しむサンタさんや動物たちが描かれたアドベントカレンダー。扉の中にはチョコレートのお菓子が入っています。





　何が入っているかはおたのしみ！



クリスマスポーチ　　7個入　　1,100円（税込）　


そりに乗ってみんなにお菓子を届けるサンタさんや、お菓子の家が描かれたポーチに、チョコレートクッキーが入っています。





　　　ポーチは星型のチャーム付き



クリスマスプレーンチョコレート 49g


はじけるキャンディチョコレート（ショートケーキ風） 6個入　　　　各378円（税込）


クリスマス気分を盛り上げるサンタさんやスノーマン、ベアが描かれた袋に、クリスマスモチーフのかわいいチョコレートのお菓子が入っています。





クリスマスモチーフの2層のプレーンチョコレート

パチパチはじけるキャンディ入りチョコレート


■おおでゆかこ


絵本作家、イラストレーター。動物をモチーフにした温かいタッチの作品が特徴で、書籍や雑貨、お菓子のパッケージも手がける。


ウェブサイト　https://www.yukakoohde.com/







他にもクリスマスを楽しめる様々な商品をご用意しております。


詳しくは、メリーホームページ クリスマス特設サイト、またはメリーオンラインショップをご覧ください。


■メリーチョコレート クリスマス特設サイト　※10月31日（金）より公開


https://www.mary.co.jp/mary/xmas/


■メリーチョコレート コーポレートサイト


https://www.mary.co.jp/mary/


■メリーチョコレート オンラインショップ


https://lotte-shop.jp/shop/brand/mary/


■取扱店舗 : 全国百貨店、量販店のメリーチョコレート売場、メリーオンラインショップ