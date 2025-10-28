【初出展】創業50年の老舗企画コンテンツ製造会社「HOPEN」、文具女子博2025でブランド＆新商品を初お披露目！

株式会社ホープン

株式会社ホープン（本社：東京都世田谷区、代表取締役：結城俊一）は、このたび2025年12月18日（木）～21日（日）にパシフィコ横浜で開催される日本最大級の文具イベント 「文具女子博2025」 に出展いたします。

文具女子博にHOPEN初登場！

HOPEN初出店！

株式会社ホープンが手がける文具ブランド「HOPEN」が文具女子博に初出展します。「ちょっとゆるくて、ほっこりするような、癒しとときめきを届ける文具たち。」をコンセプトに、日常に寄り添うステーショナリーを展開しています。

文具女子博では、ここでしか手に入らないイベント限定商品も登場します。

また、当日はHOPENのInstagram（HOPEN文具部 @hopen_bungubu）をフォローしていただいた方に、会場限定ノベルティをプレゼントいたします！

ご来場の際は、ぜひHOPENブースにお立ち寄りください。

HOPENとは

50年以上にわたり、企画・コンテンツづくりを続けてきた株式会社HOPEN(ホープン)から、誕生した文具ブランド。

癒しとときめきをテーマに、かわいくて少しゆるいデザインの文具たち。

手に取ると心がほっと和み、ちょっと気分が上がる――そんな小さな幸せをお届けします。

デスクの上に、心に寄り添う”やさしいお気に入り”を。

■HOPEN Instagram

https://www.instagram.com/hopen_bungubu/

文具女子博2025 商品ラインナップ

気持ちによりそい幸せまねく 小さなあなたの応援隊！多数のいろいろまねき隊のアイテムを販売予定です

「いろいろまねき隊」文具シリーズ

カラフルな動物たちが、日常に小さな幸せをまねく、HOPENオリジナルキャラクター「いろいろまねき隊」から様々なアイテムを販売します。

・おまもりてがみ

・メモリがみ

・ステッカー

・ポチ袋

・マスキングテープ

・A5クリアファイル

・アクリルキーホルダー

【いろいろまねき隊 おまもりてがみ】

おまもり型のカードに想いを込めて書いたメッセージ。「いろいろまねき隊」がそっと気持ちを届けます。

▼HOPEN公式YouTubeにて詳しくご紹介中！

https://www.youtube.com/watch?v=Sn3-CrY7TnQ

【いろいろまねき隊 メモりがみ】

想いを伝えるメモにも、折り紙にもなるアイテム。20枚全て異なるデザインだから、楽しい！

その日の気分で指先から小さな幸せをお届けします。

【いんふみ】「いんふみ」 韻を踏む、封筒とカードのセット文具女子博限定カード2種も販売！

HOPENの定番人気商品「いんふみ」は、封筒とカードを組み合わせて韻（いん）を踏む文（ふみ）。遊び心あふれるメッセージカードです。

文具女子博2025では、文具女子博限定デザインのカードが2種登場します！ここでしか手に入らない横浜らしさあふれるカードをお見逃しなく！

【一刻箋】一刻箋 全3種イベント限定 トレぺみたいなファイル(A5) 6種

「一刻箋」は、ちょっぴりレトロなモチーフの中に「なんだか今、ちょっといいな」というささやかな幸せを、柔らかなタッチと色彩で表現したミニレターセットです。

ラインナップはどこか懐かしくも新しい、3種類の異なる風景。

・夕暮れの街

・黒猫とクリームソーダ

・夜と汽車と金平糖

一刻箋の世界観をより広げるアイテムとして、A5サイズのクリアファイルが登場。

トレーシングペーパーのようにやわらかく透ける素材を使用し、優しく儚い印象に仕上げました。

中に挟んだ紙や小物がふんわり透けて見えることで、使うたびに表情が変わり、

“使う人の時間”をそっと彩ります。

その他、一期一会の出会いからあなただけのメモ帳を作る、「ICHIGO-ICHIE MEMO（イチゴイチエメモ）」など、バイキングも楽しめる商品を企画しています。

当日は、ご紹介した商品以外にも数多くのアイテムを販売いたします。

Instagramフォロープレゼントキャンペーン

数量限定ノベルティてのひらサイズのはがき風ミニカード(5種セット)

会場でHOPENのInstagram（HOPEN文具部 @hopen_bungubu）をフォローいただいた方に、手のひらサイズのミニカードセットをプレゼント！

ちょっとしたメッセージカードや、コレクションにぴったりです。

「文具女子博 2025」開催概要

開催日時 ：2025年12月18日（木）～21日（日）

会場 ：パシフィコ横浜 展示ホールC・D

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい１丁目１－１ 展示 ホールC・D

※入場チケットは有料で事前に購入が必要です

公式サイト：https://bungujoshi.com/event/bungujoshi2025/

会社概要

会社名 : 株式会社ホープン

URL : https://hopen.co.jp/

設立 : 1971年4月

代表者 : 結城 俊一

電話 : 03-3309-0230

所在地 : 〒157-0062 東京都世田谷区南烏山6-24-13