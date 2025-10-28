【初出展】創業50年の老舗企画コンテンツ製造会社「HOPEN」、文具女子博2025でブランド＆新商品を初お披露目！
株式会社ホープン（本社：東京都世田谷区、代表取締役：結城俊一）は、このたび2025年12月18日（木）～21日（日）にパシフィコ横浜で開催される日本最大級の文具イベント 「文具女子博2025」 に出展いたします。
文具女子博にHOPEN初登場！
HOPEN初出店！
株式会社ホープンが手がける文具ブランド「HOPEN」が文具女子博に初出展します。「ちょっとゆるくて、ほっこりするような、癒しとときめきを届ける文具たち。」をコンセプトに、日常に寄り添うステーショナリーを展開しています。
文具女子博では、ここでしか手に入らないイベント限定商品も登場します。
また、当日はHOPENのInstagram（HOPEN文具部 @hopen_bungubu）をフォローしていただいた方に、会場限定ノベルティをプレゼントいたします！
ご来場の際は、ぜひHOPENブースにお立ち寄りください。
HOPENとは
50年以上にわたり、企画・コンテンツづくりを続けてきた株式会社HOPEN(ホープン)から、誕生した文具ブランド。
癒しとときめきをテーマに、かわいくて少しゆるいデザインの文具たち。
手に取ると心がほっと和み、ちょっと気分が上がる――そんな小さな幸せをお届けします。
デスクの上に、心に寄り添う”やさしいお気に入り”を。
■HOPEN Instagram
https://www.instagram.com/hopen_bungubu/
文具女子博2025 商品ラインナップ
気持ちによりそい幸せまねく 小さなあなたの応援隊！
多数のいろいろまねき隊のアイテムを販売予定です
「いろいろまねき隊」文具シリーズ
カラフルな動物たちが、日常に小さな幸せをまねく、HOPENオリジナルキャラクター「いろいろまねき隊」から様々なアイテムを販売します。
・おまもりてがみ
・メモリがみ
・ステッカー
・ポチ袋
・マスキングテープ
・A5クリアファイル
・アクリルキーホルダー
【いろいろまねき隊 おまもりてがみ】
おまもり型のカードに想いを込めて書いたメッセージ。「いろいろまねき隊」がそっと気持ちを届けます。
▼HOPEN公式YouTubeにて詳しくご紹介中！
https://www.youtube.com/watch?v=Sn3-CrY7TnQ
【いろいろまねき隊 メモりがみ】
想いを伝えるメモにも、折り紙にもなるアイテム。20枚全て異なるデザインだから、楽しい！
その日の気分で指先から小さな幸せをお届けします。
【いんふみ】
「いんふみ」 韻を踏む、封筒とカードのセット
文具女子博限定カード2種も販売！
HOPENの定番人気商品「いんふみ」は、封筒とカードを組み合わせて韻（いん）を踏む文（ふみ）。遊び心あふれるメッセージカードです。
文具女子博2025では、文具女子博限定デザインのカードが2種登場します！ここでしか手に入らない横浜らしさあふれるカードをお見逃しなく！
【一刻箋】
一刻箋 全3種
イベント限定 トレぺみたいなファイル(A5) 6種
「一刻箋」は、ちょっぴりレトロなモチーフの中に「なんだか今、ちょっといいな」というささやかな幸せを、柔らかなタッチと色彩で表現したミニレターセットです。
ラインナップはどこか懐かしくも新しい、3種類の異なる風景。
・夕暮れの街
・黒猫とクリームソーダ
・夜と汽車と金平糖
一刻箋の世界観をより広げるアイテムとして、A5サイズのクリアファイルが登場。
トレーシングペーパーのようにやわらかく透ける素材を使用し、優しく儚い印象に仕上げました。
中に挟んだ紙や小物がふんわり透けて見えることで、使うたびに表情が変わり、
“使う人の時間”をそっと彩ります。
その他、一期一会の出会いからあなただけのメモ帳を作る、「ICHIGO-ICHIE MEMO（イチゴイチエメモ）」など、バイキングも楽しめる商品を企画しています。
当日は、ご紹介した商品以外にも数多くのアイテムを販売いたします。
Instagramフォロープレゼントキャンペーン
数量限定ノベルティ
てのひらサイズのはがき風ミニカード(5種セット)
会場でHOPENのInstagram（HOPEN文具部 @hopen_bungubu）をフォローいただいた方に、手のひらサイズのミニカードセットをプレゼント！
ちょっとしたメッセージカードや、コレクションにぴったりです。
「文具女子博 2025」開催概要
開催日時 ：2025年12月18日（木）～21日（日）
会場 ：パシフィコ横浜 展示ホールC・D
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい１丁目１－１ 展示 ホールC・D
※入場チケットは有料で事前に購入が必要です
公式サイト：https://bungujoshi.com/event/bungujoshi2025/
会社概要
会社名 : 株式会社ホープン
URL : https://hopen.co.jp/
設立 : 1971年4月
代表者 : 結城 俊一
電話 : 03-3309-0230
所在地 : 〒157-0062 東京都世田谷区南烏山6-24-13