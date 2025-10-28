【初出展】創業50年の老舗企画コンテンツ製造会社「HOPEN」、文具女子博2025でブランド＆新商品を初お披露目！

写真拡大 (全12枚)

株式会社ホープン

株式会社ホープン（本社：東京都世田谷区、代表取締役：結城俊一）は、このたび2025年12月18日（木）～21日（日）にパシフィコ横浜で開催される日本最大級の文具イベント 「文具女子博2025」 に出展いたします。



文具女子博にHOPEN初登場！



HOPEN初出店！

株式会社ホープンが手がける文具ブランド「HOPEN」が文具女子博に初出展します。「ちょっとゆるくて、ほっこりするような、癒しとときめきを届ける文具たち。」をコンセプトに、日常に寄り添うステーショナリーを展開しています。


文具女子博では、ここでしか手に入らないイベント限定商品も登場します。



また、当日はHOPENのInstagram（HOPEN文具部 @hopen_bungubu）をフォローしていただいた方に、会場限定ノベルティをプレゼントいたします！


ご来場の際は、ぜひHOPENブースにお立ち寄りください。




HOPENとは

50年以上にわたり、企画・コンテンツづくりを続けてきた株式会社HOPEN(ホープン)から、誕生した文具ブランド。


癒しとときめきをテーマに、かわいくて少しゆるいデザインの文具たち。


手に取ると心がほっと和み、ちょっと気分が上がる――そんな小さな幸せをお届けします。


デスクの上に、心に寄り添う”やさしいお気に入り”を。



■HOPEN Instagram


https://www.instagram.com/hopen_bungubu/





文具女子博2025　商品ラインナップ



気持ちによりそい幸せまねく 小さなあなたの応援隊！

多数のいろいろまねき隊のアイテムを販売予定です

「いろいろまねき隊」文具シリーズ


カラフルな動物たちが、日常に小さな幸せをまねく、HOPENオリジナルキャラクター「いろいろまねき隊」から様々なアイテムを販売します。



・おまもりてがみ


・メモリがみ


・ステッカー


・ポチ袋


・マスキングテープ


・A5クリアファイル


・アクリルキーホルダー



【いろいろまねき隊　おまもりてがみ】



おまもり型のカードに想いを込めて書いたメッセージ。「いろいろまねき隊」がそっと気持ちを届けます。


▼HOPEN公式YouTubeにて詳しくご紹介中！


https://www.youtube.com/watch?v=Sn3-CrY7TnQ



【いろいろまねき隊　メモりがみ】



想いを伝えるメモにも、折り紙にもなるアイテム。20枚全て異なるデザインだから、楽しい！


その日の気分で指先から小さな幸せをお届けします。





【いんふみ】

　　「いんふみ」 韻を踏む、封筒とカードのセット

　　　文具女子博限定カード2種も販売！

HOPENの定番人気商品「いんふみ」は、封筒とカードを組み合わせて韻（いん）を踏む文（ふみ）。遊び心あふれるメッセージカードです。



文具女子博2025では、文具女子博限定デザインのカードが2種登場します！ここでしか手に入らない横浜らしさあふれるカードをお見逃しなく！



【一刻箋】

　　一刻箋　全3種

　　イベント限定　トレぺみたいなファイル(A5)　6種

「一刻箋」は、ちょっぴりレトロなモチーフの中に「なんだか今、ちょっといいな」というささやかな幸せを、柔らかなタッチと色彩で表現したミニレターセットです。


ラインナップはどこか懐かしくも新しい、3種類の異なる風景。



・夕暮れの街


・黒猫とクリームソーダ


・夜と汽車と金平糖



一刻箋の世界観をより広げるアイテムとして、A5サイズのクリアファイルが登場。


トレーシングペーパーのようにやわらかく透ける素材を使用し、優しく儚い印象に仕上げました。


中に挟んだ紙や小物がふんわり透けて見えることで、使うたびに表情が変わり、


“使う人の時間”をそっと彩ります。




その他、一期一会の出会いからあなただけのメモ帳を作る、「ICHIGO-ICHIE MEMO（イチゴイチエメモ）」など、バイキングも楽しめる商品を企画しています。



当日は、ご紹介した商品以外にも数多くのアイテムを販売いたします。



Instagramフォロープレゼントキャンペーン




数量限定ノベルティ
てのひらサイズのはがき風ミニカード(5種セット)

会場でHOPENのInstagram（HOPEN文具部 @hopen_bungubu）をフォローいただいた方に、手のひらサイズのミニカードセットをプレゼント！


ちょっとしたメッセージカードや、コレクションにぴったりです。






「文具女子博 2025」開催概要


開催日時　：2025年12月18日（木）～21日（日）


会場　　　：パシフィコ横浜 展示ホールC・D


〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい１丁目１－１ 展示 ホールC・D


　　　　　　※入場チケットは有料で事前に購入が必要です


公式サイト：https://bungujoshi.com/event/bungujoshi2025/




会社概要


会社名 : 株式会社ホープン


URL : https://hopen.co.jp/


設立 : 1971年4月


代表者 :　結城 俊一


電話 : 03-3309-0230


所在地 : 〒157-0062 東京都世田谷区南烏山6-24-13