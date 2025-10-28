ママと赤ちゃんに、やさしいご褒美を。「マタニティBOX」が人気のMOON TREATSが、11/3の「いいお産の日」に合わせ、妊婦さん応援キャンペーンを実施

11/3「いいお産の日」に合わせ、ママと赤ちゃんを応援する「いいお産の日キャンペーン」を開催

株式会社eminess

女性に必要な栄養素が詰まった グルテンフリー＆プラントベースのスイーツをお届けしている「MOON TREATS」は、出産を頑張る妊婦さんを応援する「いいお産の日キャンペーン」を2025年11月3日（月）～11月9日（日）の期間限定で開催します。



妊婦さんが積極的に摂取したい栄養が詰まった食材を使用したスイーツを詰め合わせた、妊婦さんのからだと心をやさしく支える「マタニティBOX」

妊娠・授乳中のママはコンディションがゆらぎがち。

体調や栄養バランスに気を使えば使うほど心が疲れてしまうことも…。

頑張るママが我慢をしてストレスをためるのではなく、ママも赤ちゃんも喜ぶものを食べて欲しい。



そんな想いから生まれた、ママの身体と心を満たす「マタニティ BOX」

妊婦さんが避ける乳製品やカフェイン、カカオなどを使用していないため、「食べ物の制限が多い中で、安心して食べられる」と多くの妊婦さんから支持を頂いています。

キャンペーン特典１.期間限定商品「おまもりベアクッキー」を添えてお届け

キャンペーン期間中は、限定商品として、ママと赤ちゃんをやさしく見守る「おまもりベアクッキー」がマタニティBOXに入ります。

「ママと赤ちゃんが安心して過ごせますように」という想いを込めて作った「おまもりベアクッキー」には、ビタミンAを豊富に含む国産にんじんや、葉酸を多く含む国産かぼちゃなど、妊娠期に積極的に摂りたい栄養を含む国産野菜を使用しています。

ていねいに裏ごしした自家製の野菜ピューレにやさしさを練り込み、一枚一枚、パティシエが心を込めて焼き上げました。



キャンペーン特典２.母子手帳提示で「マタニティBOX」の送料無料



母子手帳は、がんばるママの象徴。

キャンペーン期間中、MOON TREATSの公式Instagram(https://www.instagram.com/moontreats_jp/?hl=ja)（@moontreats_jp）をフォローし、母子手帳の表紙写真をDMして頂いた方全員に、マタニティBOXの送料無料クーポンを差し上げます。

赤ちゃんを育てながら、日々がんばるママへのご褒美に。

やさしいおまもりスイーツをお届けします。



マタニティBOXをご使用いただいた方の感想

体重管理中のおやつにピッタリ

妊娠してからとにかくお腹が空く…

でも体重管理はしっかりしたい…

低GIなど配慮ある食材で作られたマタニティBOXは、そんな私にぴったりの商品でした！

後期つわりのおやつに

身体に優しい食材を使ったスイーツは、味もサイズも、後期つわりであまり沢山食べれない時期のおやつにちょうど良かったです。見た目も可愛くて幸せな気持ちになりました。

妊娠中の友人の誕生日祝いに

妊娠中の糖尿病など気をつけてスイーツがあまり食べられないと聞いていたので、低GI・栄養価

高めでピッタリと思いました。

受け取った友人はおしゃれで美味しそうだと大喜びしてくれました。

妊娠中・授乳中の方に向けたギフトは少ないのでありがたかったです。





MOON TREATSの「マタニティBOX」は、心と身体がゆらぎやすい妊娠期に寄り添う“おまもりスイーツ”として、多くの方に選ばれています。

身体にやさしい素材と、温もりのあるストーリーを大切にしながら、これからも頑張るママに“小さなご褒美”を届けるブランドとして歩んでいきます。



商品概要

商品名： マタニティBOX

価格： 2,600円（税込）

販売URL： https://moontreats.jp/products/maternity-box