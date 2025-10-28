株式会社RYODEN

株式会社RYODENは、2025年11月12日(水)～14日(金)の3日間、幕張メッセで開催される「第25回 Photonix（光・レーザー技術展）」に出展いたします。

当社ブースでは、信州大学との共同研究を通じて開発を進めている「レーザ加工の高速化」および「3D形状制御技術」を中心に、最新のレーザ加工を応用したソリューションを展示します。

▶ 展示会概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/149829/table/52_1_add68ab6457a72913b5ea3865eb20f12.jpg?v=202510281128 ]▶ 主な出展製品

・レーザ加工の高速化・協調制御（動作デモ）

仕様詳細・加工動画／写真事例はこちら :https://www.ryoden.co.jp/business/product/special/20/case

・6軸ステージによる3D形状制御（3D動作デモ）

・ロボット×レーザによるクリーニング自動化

▶「第25回 Photonix （光・レーザー技術展）」特設サイトはこちら(https://www.ryoden.co.jp/event/20251112_01)

■株式会社RYODENについて

RYODENは、「人とテクノロジーをつなぐ力で"ワクワク"をカタチにする」をパーパスとし、「未来を共創するエクセレントカンパニー」の実現に向けて、企業活動を通じて、全てのステークホルダーと共に価値を創出し、世界に誇れる企業へ進化し続けます。

2000社を超えるパートナー企業様とのネットワークから常に新しい技術を融合し、未来へのソリューションを創造します。また、基幹事業であるFAシステム、冷熱ビルシステム、エレクトロニクスの技術を基に、スマートアグリや医療IT化、脱炭素などの社会課題と向き合い、新たな発想でその先の未来をイノベートします。





代表者 ：代表取締役社長 富澤 克行

設立 ：1947年4月22日

本社所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-15-15

公式HP ：https://www.ryoden.co.jp/



＜報道関係者お問い合わせ先＞

https://www.ryoden.co.jp/inquiry/pr