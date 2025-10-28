アマナ、2025年12月期第3四半期決算を発表

株式会社アマナ

株式会社アマナ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：金子剛章）は、2025年12月期第3四半期の連結決算を発表しました。営業利益は4億8,500万円（前年同期比＋31.2％）となり、前年同期を大きく上回る結果となりました。

経営資源の最適化と収益性を重視した事業運営により、安定的な利益体質の構築が進んでいます。さらに、持続的な成長を見据えた成長戦略が順調に進行しており、特に生成AIを活用した新たな案件創出にも注力しています。これにより、コミュニケーションデザインの変革を率先して推進する体制の強化を図っています。



今後もあらゆる企業のCo-Creation Partnerとして、お客様や社会に新たな価値を提供し、持続的な成長を目指してまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40283/table/442_1_9888b84880074b67e5011d3c6f9b3cff.jpg?v=202510281128 ]

株式会社アマナについて

1979年に広告写真の制作会社として設立。その後、スチールや動画 （TVCM、WEB 動画等）、CG（レタッチ、3DCG、アパレル CG）といったビジュアル制作をプロデュースし提供する、国内最大規模の制作会社へと事業を拡大しました。現在は、豊富なクリエイティブ資源や年間 10,000 件にのぼる案件で培ったナレッジを活用しながら、クライアント企業の価値が伝わり・人々を動かすコミュニケーション変革をクリエイティブで実現することに取り組んでいます。さらに、アマナが独自に開発した商材（ソリューション）を組み合わせることで、企業のコミュニケーション施策や DX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートするなど、クライアントと共に企業の価値を高めるプロジェクトを数多く手掛けています。

株式会社アマナ 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 金子剛章

所在地：東京都品川区東品川2-2-43

設 立：1979年4月

資本金：100百万円

従業員数：（連結）430名 ※2025年1月1日現在

事業内容：

ビジュアル＆コミュニケーション事業（コミュニケーション領域における戦略・企画立案、ブランドデザイン＆アクティベーション、インナーコミュニケーション、コンテンツマーケティング、コンテンツ制作・編集、プロトタイピング、ムービー／グラフィック制作、WEB制作、その他各種プロモーション施策の立案など）

URL：https://amana.jp/