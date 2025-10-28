AbHerï（アベリ）Holiday Collection オパールの雪が舞うチャリティ・スノードーム “Polar Bear (ポーラーベア)” 、2025年11月7日（金）発売

株式会社AbHeri

AbHerï 2025 Holiday Collection -Extra edition-

“Polar Bear ”

数量限定/専用BOX付 価格：35,200円（税込）

希望の星を抱いたシロクマに、虹色のオパールの雪が舞う。

AbHerï（アベリ）からチャリティ・スノードームを発売いたします。

売上の一部が自然保護団体に寄付されるチャリティアイテムです。

10月10日(金)に新発売されたホリデイコレクション “fleurs（フルール）”に加え、AbHerï直営店とオンラインショップで販売いたします。

七色のオパールの雪がきらきらと舞い降りる氷の世界。 胸に希望の星を抱いたシロクマが静かに未来を見つめている… そんな幻想的な情景がひろがる小さなスノードームを、ジュエリーブランドのAbHerïが、ホリデイシーズンのエクストラエディションとして 11月7日(金)、数量限定で展開いたします。

ジュエリーの制作過程で使用できなくなったオパールの一部を再利用し、その薄片を雪に、原石のかけらを氷に見立てて、直径3センチほどのミニチュアドームの中に、白銀の景色を表現しました。

ポーラーベアは北極圏に棲み、絶滅危惧種とされるシロクマのこと。ポーラーは北極星を意味する言葉です。

失われかけた希望の光をふたたび甦らせたオパールと、大きな希望の星を抱えたシロクマの姿。

ふたつの希望がきらめく世界が、心を温かく癒し、持つ人に幸せな未来を夢見る力を与えてくれることでしょう。

また、このスノードームは、私たちの暮らす地球の豊かさが世代を超えて守られるようにと、未来への祈りを託して制作されました。

“Polar Bear”の売上の一部は、自然保護・保全活動に取り組む団体に寄付されます。寄付先は、購入いただいた方の投票によって決定いたします。

詳細は公式HPやSNS等で発表しておりますが、概要は次の通りです。

・“Polar Bear” 1点の売上につき、ご購入金額の5％を寄付。

・Instagramにて“Polar Bear”を指定ハッシュタグ付きで投稿いただくと販売価格の１％を寄付。

一つひとつ、ジュエリーのように丁寧な手仕事を重ね、シルバーとオパールで作られた上質なスノードームです。専用BOX も付属しますので、贈り物としても素敵な夢のあるアイテムです。

詳細を見る :https://abheri.com/collections/2025-10

AbHerï 2025 Holiday Collection

“fleurs”-かたわらに花-

私たちにそっと寄り添う花々の存在をジュエリーに表現した 2025年ホリデイコレクション“fleurs （フルール）”も、 10月10日 （金） に新発売されました。

ダイヤモンド以外にも数々のカラーストーンを主役としたラインナップで、ホリデイシーズンのAbHerïのショップを豊かな彩りと輝きに満たしています。

（写真左から) Pt Diamond Pierced Earrings \374,000 / Pt K18ch Diamond Necklace \418,000 / Pt K18ch Diamond Ring \484,000

詳細を見る :https://abheri.com/collections/2025_fleurs

K18ch = K18 Champagne Gold（シャンパンゴールド） / Pt = Platinum（プラチナ） * 価格は全て税込 * 金種によって価格が異なります

直営店舗情報

〈AbHerï 銀座店〉

104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX（ギンザシックス）4階

〈AbHerï 大阪店〉

530-0011 大阪府大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪 南館2階

〈AbHerï 福岡店〉

810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-5-55 レソラ天神1階

店舗詳細 :https://abheri.com/pages/stores

ABOUT

東京のイーストサイドから発信するジュエリーブランド、AbHerї〈アベリ〉。

ラテン語の語彙、ab(～から、～へ)とheri（昨日）を組み合わせたオリジナルのブランドネームには、「過去を継承し、新しい挑戦を経て、未来へ創造する」という想いがこめられています。

ロゴの冠にある天秤（バランス）のイメージは、過去から未来へ一直線に続く時間軸を表し、

また、あらゆる選択肢、相反する要素の中から、常にベストバランスを選ぶ、というブランドの姿勢を象徴しています。

持つ人の想いが託されるジュエリーだからこそ、伝統から多くを受け継ぎ、時代の空気を生かしながら、未来に胸ときめくようなモノづくりをしていきたいと考えています。

ゆらゆら揺れる天秤がぴたりと定まるように、微妙なさじ加減にこだわり、

“懐かしいものを新しくつくり、新しくつくるものが懐かしい。”

そんなアベリらしいバランスを常に追求しています。

