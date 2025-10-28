グローバル産業株式会社

2025年のセ・リーグで、阪神タイガースは優勝いたしました。

阪神タイガース球団創設90周年を迎えた藤川阪神タイガースが2年ぶり・7度目のリーグ優勝を飾りました。

2リーグ制以降では史上最速でした。クライマックスシリーズでは、追従を許すことなく、無傷の4連勝で堂々と日本シリーズに向かいます。

指揮を執った藤川球児監督は就任1年目ですが、阪神タイガース新人監督で、史上初の優勝となりました。

2025年、藤川球児監督はまさに「騎虎の勢い」での優勝を勝ち取りました。

阪神タイガースの最近の記念メダルとしては、肖像記念メダルの認可されておりませんが藤川球児監督の肖像彫刻「記念メダル」が最後の記念メダルになります。

記

名 称 阪神タイガース優勝記念メダル

承認許諾 株式会社阪神タイガース

品位保証 造幣局品位検定極印入り(純金メダル)

発売日 2025年10月28日(火)

規 格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42389/table/40_1_d60c61df096a6490815afde429a58e7a.jpg?v=202510281056 ]

お問い合わせ先

国際メダル連盟(FIDEM)加盟会社 グローバル産業株式会社

〒104ー0041 東京都中央区新富1-4-5

TEL：03-5566-8311 (夜間) 090-3316-1644

FAX：03-6264-4552

メールアドレス：artmedal1936@outlook.jp

URL：http://www.globalsangyo.com