【Dior】ディオールを纏うセレブリティ：ナディア・テレスキウィッツ @ローマ国際映画祭

クリスチャン・ディオール合同会社

2025年10月22日、24日、25日の三日間にわたりローマ国際映画祭にて、ナディア・テレスキウィッツがディオールを纏い登場しました。



ナディア・テレスキウィッツはブラックのシルク&レースのドレスに、ディオールのパンプスを合わせたルックでレッドカーペットに登場しました。




ナディア・テレスキウィッツは、プラストロンディテールをあしらったイエローのウールニットドレスを纏い、ブラックのディオールのパンプスを合わせました。




ナディア・テレスキウィッツはブラックのシルクドレスにディオールのパンプスを合わせた装いを披露しました。




