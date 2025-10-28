【Dior】ディオールを纏うセレブリティ：ナディア・テレスキウィッツ @ローマ国際映画祭
クリスチャン・ディオール合同会社
2025年10月22日、24日、25日の三日間にわたりローマ国際映画祭にて、ナディア・テレスキウィッツがディオールを纏い登場しました。
ナディア・テレスキウィッツはブラックのシルク&レースのドレスに、ディオールのパンプスを合わせたルックでレッドカーペットに登場しました。
ナディア・テレスキウィッツは、プラストロンディテールをあしらったイエローのウールニットドレスを纏い、ブラックのディオールのパンプスを合わせました。
ナディア・テレスキウィッツはブラックのシルクドレスにディオールのパンプスを合わせた装いを披露しました。
