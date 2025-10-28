［川崎商工会議所］中小企業の「人事・労務」問題解決を強力支援。8つの新サービスをスタートします！

川崎商工会議所
人事・労務支援とデジタル化支援の新サービスとは？

川崎商工会議所（所在地：神奈川県川崎市川崎区、会頭：草壁 悟朗）は、2025年10月から、人事・労務支援サービス「かわさき人事・労務110番」を開始しました。本サービスは人材支援会社と提携し、人材の確保、定着、労務コンプライアンス強化など、厳選された外部専門サービスを会員限定の優待価格や特典付きで提供します。



2025年7月から開始しているデジタル化を支援する「会員プレミアム/デジタルサービス」はIT会社と提携し、会計、グループウェア、プレスリリースなどを会員限定で提供しています。



新サービスは、若手職員の発案

これらのサービスは日々事業者へ足を運んでいる職員が地域の中小企業者が抱える「困りごと」の生の声を聞き、課題解決に向けてメニューを検討し取りまとめました。



デジタル化支援の「会員プレミアム/デジタルサービス」と併せ、人事・労務支援サービスの「かわさき人事・労務110番」のスタートで、当所会員事業者のビジネスを強力に支援してまいります。



１．人事・労務支援サービス「かわさき人事・労務110番」


（1）提供開始　2025年10月



（2）提供ツール　8ツール（2025年10月20日現在）


　１.タイミー（11月13日協定予定）


　２.テンプスタッフ（人材派遣）


　３.Remote Tasker (リモートタスカー)


　４.テンプスタッフ（人材紹介）


　５.奉行クラウド HR DX Suite


　６.Smart相談室


　７.仕事と介護の両立支援ソリューション


　８.KiteRa Biz (キテラビズ)



（3）対象　 川崎商工会議所の会員事業者（お申し込み時に会員ではない事業者様も、この機会にご入会いただくことで、本サービスの会員優待をご利用いただけます。）



（4）利用方法　各サービスの詳細や優待の内容およびお申し込みは、当所ホームページの各サービス紹介ページをご確認ください。


●川崎商工会議所　かわさき人事・労務110番(https://www.kawasaki-cci.or.jp/kaiin/110ban/)





　　　　　　　　　　　　　　かわさき人事・労務110番　サービス紹介ページ画像



２．デジタル化支援「会員プレミアム/デジタルサービス」


（1）提供開始　2025年7月



（2）提供ツール　15ツール（2025年10月20日現在）


　１.Money Forwardクラウド


　２.freee会計


　３.Google Workspace


　４.キントーン（kintone）


　５.Chatwork


　６.セキュアSAMBA


　７.Jooto


　８.TECSASクラウド


　９.penguサービス


　１０.デバイスエクスプローラ OPCサーバー


　１１.ジョブカン勤怠管理


　１２.PR TIMES


　１３.ワイヤーサービス


　１４.Tayori


　１５.Chatwork福利厚生 powered by miive



（3）対象　 川崎商工会議所の会員事業者（お申し込み時に会員ではない事業者様も、この機会にご入会いただくことで、本サービスの会員優待をご利用いただけます。）



（4）利用方法　各サービスの詳細や優待の内容およびお申し込みは、当所ホームページの各サービス紹介ページをご確認ください。


●川崎商工会議所　会員プレミアム/デジタルサービス(https://www.kawasaki-cci.or.jp/kaiin/digital/)




　　　　　　　　会員プレミアム/デジタルサービス　チラシ画像



川崎商工会議所について



名称： 川崎商工会議所


会頭： 草壁 悟朗



所在地： 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル3階


電話番号： 044-211-4111



ウェブサイト： https://www.kawasaki-cci.or.jp/



本件に関するお問い合わせ先



団体名： 川崎商工会議所


部署名： 中小企業振興部


担当者名： 鈴田剛志・三輪有希


TEL： 044-211-4114


Email： sodan@kawasaki-cci.or.jp