【飛騨高山・岐阜県高山市】飛騨高山の秋を彩る幻想的な光景　「日枝宵灯もみじ祭」11月1日から開催

高山市

11月1日（土）から「日枝宵灯もみじ祭」を飛騨山王宮日枝神社にて開催いたします。紅く染まるもみじと250本の和傘による演出、竹ランプによる光の鳥居など幻想的な空間演出とともに、獅子舞や太鼓、ハープなど、さまざまな演奏と舞が秋の宵を彩ります。

秋の飛騨高山ならではの特別な夜をお楽しみいただけます。

イベント概要

飛騨高山の秋の名所として親しまれている飛騨山王宮日枝神社の紅葉が色づく境内を舞台に、紅葉のライトアップと和傘の灯りが織りなす幻想的な光景をお楽しみいただけるイベントです。

本イベントは、神社を愛する市内の有志が集まった「たまゆら宵灯り実行委員会」が主催し、高山市文化芸術活動支援事業として、地域の文化資源を活かした魅力的な秋のイベントを開催します。

本イベントの3つの見どころ

たまゆら宵灯り実行委員会のみなさん1. 紅葉のライトアップ

飛騨山王宮日枝神社の境内を彩る紅葉が、特別な照明によって幻想的に浮かび上がります。昼間とは異なる、夜ならではの艶やかな紅葉美をご堪能いただけます。

2. 和傘のやさしい灯り

250本の和傘から溢れる温かな光が、境内全体を包み込みます。日本の伝統美と自然美が調和した、ここでしか見られない特別な空間です。

3.さまざまな生演奏・舞・演出

イベント開催中、各日さまざまな音色が静寂な秋の夜に響きわたり、訪れる方々を癒しの時間へと誘います。視覚と聴覚の両方で楽しめる、五感を満たす体験です。

催し物スケジュール

・11月1日（土）18：00～ ハープ演奏

・11月2日（日）17：00～ 高山少年少女合唱団

・11月3日（月・祝）18：00～ 高山陣屋太鼓保存会

・11月8日（土）18：00～ 一重ケ根鶏芸保存会

・11月9日（日）18：00～ 斐太高等学校吹奏楽部

・11月15日（土）19：00～ 日枝雅楽会

・11月16日（日）17：30～、19：00～ 森下町獅子舞保存会

※期間中「小さな花屋F」による特別な花手水飾り

※11/1、2 プロジェクションマッピング上映

開催情報

【イベント名】 日枝宵灯もみじ祭

【開催期間】 2025年11月1日（土）～11月3日（月・祝）、8日（土）、9日（日）、15日（土）、16日（日） ※計7日間

【開催時間】 17：00～20：00

【会場】 飛騨山王宮日枝神社（岐阜県高山市城山156）

【入場料】 無料（ご祈祷をご希望の場合は5,000円）

【駐車場】 臨時駐車場あり（日枝中学校正門側駐車場、山王福祉センター駐車場）

【主催】 たまゆら宵灯り実行委員会

【後援】 高山市（高山市文化芸術活動支援事業）、高山市教育委員会、飛騨・高山観光コンベンション協会、飛騨山王宮日枝神社

飛騨山王宮日枝神社について

飛騨高山の総鎮守として千年以上の歴史を持つ日枝神社は、春の高山祭（山王祭）で知られる由緒ある神社です。境内には樹齢数百年の木々が茂り、秋には美しい紅葉スポットとして市民や観光客に親しまれています。

【本件に関するお問い合わせ】

たまゆら宵灯り実行委員会

メールアドレス：tamayura.hida@gmail.com

LINE:@270odilt

インスタグラム(https://www.instagram.com/tamayura.hidatakayama?igsh=MW1hbThtZHhycnhwcw==)