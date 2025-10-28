『from ARGONAVIS』より27名の描き下ろしイラストを使用したコラボカフェがEDITH「E-DINER 池袋本店」にて開催中！システムサービスECサイト「FaNeMa」他にてグッズ販売中！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、アニメ・マンガ・ゲーム作品等のキャラクター商品の企画・製作・販売をする自社ECサイト「FaNeMa」（URL：https://fanema.jp/）およびEDITH「E-DINER 池袋本店」「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」にて、『from ARGONAVIS』より描き下ろしの新商品を発売いたします。

■コラボカフェ開催情報

【コラボイベント名】

from ARGONAVIS × FaNeMa × EDITH - Emotion -

【開催期間】

2025年10月22日（水）～11月9日（日）

【開催場所】

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目23-1 ソシアルビル１F

「E-DINER 池袋本店」

〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15

HEP FIVE 6階 「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」

※「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」ではコラボフードの販売やフードノベルティの配布はございませんのでご了承ください。

【営業時間】

「E-DINER」11:00~20:00

「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」11:00~21:00

※営業時間は変更になる場合がございます。

■商品情報

▼『from ARGONAVIS』両面アクリルスタンド

＜商品詳細＞

【価格】各2,200円(税込）

【種類】全27種

【サイズ(約)】H150mm ※キャラクターにより異なります。

【材質・仕様等】アクリル

【発売・販売元】システムサービス株式会社

▼『from ARGONAVIS』トレーディング缶バッジA

＜商品詳細＞

【価格】単品：各600円(税込） BOX：9,000円(税込）

※ECはBOX単位での販売のみ

【種類】全15種

【サイズ(約)】直径57mm

【材質・仕様等】紙、ブリキ

【発売・販売元】システムサービス株式会社

▼『from ARGONAVIS』トレーディング缶バッジB

＜商品詳細＞

【価格】単品：各600円(税込） BOX：7,200円(税込）

※ECはBOX単位での販売のみ

【種類】全12種

【サイズ(約)】直径57mm

【材質・仕様等】紙、ブリキ

【発売・販売元】システムサービス株式会社

▼『from ARGONAVIS』トレーディングマット缶バッジA

＜商品詳細＞

【価格】単品：各600円(税込） BOX：9,000円(税込）

※ECはBOX単位での販売のみ

【種類】全15種

【サイズ(約)】直径57mm

【材質・仕様等】紙、ブリキ

【発売・販売元】システムサービス株式会社

▼『from ARGONAVIS』トレーディングマット缶バッジB

＜商品詳細＞

【価格】単品：各600円(税込） BOX：7,200円(税込）

※ECはBOX単位での販売のみ

【種類】全12種

【サイズ(約)】直径57mm

【材質・仕様等】紙、ブリキ

【発売・販売元】システムサービス株式会社

▼『from ARGONAVIS』トレーディングアクリルカードA

＜商品詳細＞

【価格】単品：各800円(税込） BOX：12,000円(税込）

※ECはBOX単位での販売のみ

【種類】全15種

【サイズ(約)】H86×W54mm

【材質・仕様等】アクリル

【発売・販売元】システムサービス株式会社

▼『from ARGONAVIS』トレーディングアクリルカードB

＜商品詳細＞

【価格】単品：各800円(税込） BOX：9,600円(税込）

※ECはBOX単位での販売のみ

【種類】全12種

【サイズ(約)】H86×W54mm

【材質・仕様等】アクリル

【発売・販売元】システムサービス株式会社

▼『from ARGONAVIS』トレーディングマットアクリルカードA

＜商品詳細＞

【価格】単品：各800円(税込） BOX：12,000円(税込）

※ECはBOX単位での販売のみ

【種類】全15種

【サイズ(約)】H86×W54mm

【材質・仕様等】アクリル

【発売・販売元】システムサービス株式会社

▼『from ARGONAVIS』トレーディングマットアクリルカードB

＜商品詳細＞

【価格】単品：各800円(税込） BOX：9,600円(税込）

※ECはBOX単位での販売のみ

【種類】全12種

【サイズ(約)】H86×W54mm

【材質・仕様等】アクリル

【発売・販売元】システムサービス株式会社

▼『from ARGONAVIS』トレーディングフォトグレイA

＜商品詳細＞

【価格】単品：各660円(税込） BOX：9,900円(税込）

※ECはBOX単位での販売のみ

【種類】全15種

【サイズ(約)】H90×W35mm

【材質・仕様等】PET

【発売・販売元】システムサービス株式会社

▼『from ARGONAVIS』トレーディングフォトグレイB

＜商品詳細＞

【価格】単品：各660円(税込） BOX：7,920円(税込）

※ECはBOX単位での販売のみ

【種類】全12種

【サイズ(約)】H90×W35mm

【材質・仕様等】PET

【発売・販売元】システムサービス株式会社

▼『from ARGONAVIS』トレーディングおすわりぬいぐるみArtアクリルスタンドA

＜商品詳細＞

【価格】単品：各800円(税込） BOX：12,000円(税込）

※ECはBOX単位での販売のみ

【種類】全15種

【サイズ(約)】本体H50×W40mm

【材質・仕様等】アクリル

【発売・販売元】システムサービス株式会社

▼『from ARGONAVIS』トレーディングおすわりぬいぐるみArtアクリルスタンドB

＜商品詳細＞

【価格】単品：各800円(税込） BOX：9,600円(税込）

※ECはBOX単位での販売のみ

【種類】全12種

【サイズ(約)】本体H50×W40mm

【材質・仕様等】アクリル

【発売・販売元】システムサービス株式会社

▼『from ARGONAVIS』トレーディングおすわりぬいぐるみArtクリアステッカーA

＜商品詳細＞

【価格】単品：各500円(税込） BOX：7500円(税込）

※ECはBOX単位での販売のみ

【種類】全15種

【サイズ(約)】H55×W45mm

【材質・仕様等】PET

【発売・販売元】システムサービス株式会社

▼『from ARGONAVIS』トレーディングおすわりぬいぐるみArtクリアステッカーB

＜商品詳細＞

【価格】単品：各500円(税込） BOX：6,000円(税込）

※ECはBOX単位での販売のみ

【種類】全12種

【サイズ(約)】H55×W45mm

【材質・仕様等】PET

【発売・販売元】システムサービス株式会社

ECサイト「FaNeMa」にて予約受付中です。（※一部受注商品を含みます。）

【予約受付期間】2025年10月22日(月)11:00～2025年11月9日(日)23:59

【発売時期・お届け時期】2025年12月下旬頃より順次発送

https://fanema.jp/1447/ARGONAVIS

■EC限定完全受注生産商品

▼『from ARGONAVIS』等身大布ポスター

＜商品詳細＞

【価格】4,400円(税込）

【種類】全27種

【サイズ(約)】H1010×W765mm

【材質・仕様等】ポリエステル

【発売・販売元】システムサービス株式会社

▼『from ARGONAVIS』ダイカットアクリルパネル

＜商品詳細＞

【価格】6,600円(税込）

【種類】全27種

【サイズ(約)】H350mm

【材質・仕様等】アクリル、鉄

【発売・販売元】システムサービス株式会社

ECサイト「FaNeMa」にて予約受付中です。

【予約受付期間】2025年10月22日(月)11:00～2025年11月9日(日)23:59

【発売時期・お届け時期】2026年1月上旬頃より順次発送

https://fanema.jp/1488/ARGONAVIS

■グッズ購入特典

「FaNeMa」、EDITH「E-DINER 池袋本店」、「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」にて「from ARGONAVIS」関連グッズを2,200円(税込)お買い上げ毎に、「ブロマイド」を1枚プレゼントいたします。

※ランダム全27種。絵柄はお選びいただけません。

■著作権表記

(C)ARGONAVIS project.

会社概要

■システムサービス株式会社「FaNeMa(ファネマ)」

https://fanema.jp/

■FaNeMa公式Twitter「Fanema_Official」

https://twitter.com/Fanema_Official

■イーディス

https://edith.co.jp/

『こんなことが、できるんだ！』の企業スローガンをもとに、誰もが知る有名なIPからコアな領域のIPまで幅広く活用し、大手商業施設・テーマパークなどの集客プロモーション、地方創生に貢献するフィールド・エリアプロモーション、外食クライアントからのニーズにお応えした店舗プロモーションなどを手掛けております。

最新のオンラインシステムを活用したデジタルイベントや、カフェやレストランを利用するフードサービス事業、コラボグッズ販売など多種多様な事例・実績多数。

大切な商品やサービスに意外性のある楽しさをプラスして、もっとエキサイティングに、もっと驚きのあるものへ進化させるお手伝いをしております。

社名：株式会社イーディス

代表者 ：代表取締役 森 俊平

所在地：東京都豊島区東池袋1-23-13

■「EDITH ONLINE」について

https://edith-online.com/

自社での企画商品や、自社企画イベントグッズなど様々なグッズを取り扱い中。

期間限定商品やここでしか購入できない商品も取り扱っております。

■「E-DINER」について

【池袋本店】

所在地：ソシアルビル１F

住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目23-1

イーディスが手掛けるIPコラボショップです。コラボ作品の公式グッズや、ここでしか購入できない描き下ろしイラストを使用した限定グッズや、オリジナルフードを販売。店内は作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、ご来店いただきました皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。

※展開内容はコンテンツによって異なります。

■「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」について

所在地：HEP FIVE内 6階

住所：〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15

イーディスが手掛ける、オリジナルグッズを販売しているショップです。

E-DINERとのコラボと連動し、E-DINERで取り扱いしている

グッズをイーアニ内でPOP UPし販売いたします。

主に、弊社ECサイト「EDITHONLINE」で販売している

オリジナルグッズを取り扱い中。

店内はPOP UP作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、

皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。

※掲載画像・写真はイメージまたは試作品です。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。