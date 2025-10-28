amanoppoから『もちふわブロック ふわふわ＋ 森の新しいおともだち [cocory friends]』が新登場
株式会社TowaStela（本社：東京都豊島区、代表取締役：丸谷陽介）が展開する日本生まれのベビーブランド〈amanoppo（あまのっぽ）〉は、2025年10月28日（火）に新商品『もちふわブロック ふわふわ＋ 森の新しいおともだち [cocory friends]』を発売します。
“もちふわ”触感で人気のやわらか布つみきシリーズ「もちふわブロック」が、よりふわふわに。
新しい森の動物たちとともに、赤ちゃんのファーストトイにぴったりのやさしい布ブロックが登場です。
出産祝いやクリスマスプレゼントなど、赤ちゃんへの贈り物にぴったりなアイテムです。
■ もちふわブロック ふわふわ＋ 森の新しいおともだちについて
１. もっとふわふわ、もっと大きく！ 手触りと安心感をプラス
前作「もちふわブロック ～森のおともだち～」から、さらにやわらかく、手に馴染むサイズ感に進化。
森の新しい仲間として、「犬・ひつじ・こじか・はりねずみ・アヒル・ハムスター」が仲間入りしました。
つぶらな瞳と愛らしいフォルムは、赤ちゃんだけでなくママパパにも愛着が生まれるデザインです。
２. 赤ちゃんの五感を育む“音”と“触感”
にぎる、ひっぱる、つかむ、ころがす--。
ひとつひとつのブロックから音が鳴り、動きを通じて赤ちゃんの感覚を育てます。
ふわふわ素材から「パリパリ」「カシャカシャ」とやさしい音が聞こえ、赤ちゃんの“もっと触りたい”を引き出します。
３. はじめてのおともだちにも、ラトルとしても
生まれたばかりのころは、ラトル（にぎにぎおもちゃ）として。
円形と半円形のブロックは積み重ね遊びにも使え、たくさんの動物たちでごっこ遊びも楽しめます。
クッション性があるため、投げても安心。赤ちゃんが思いきり遊べる設計です。
４. いつでもどこでも、ずっといっしょに
すべてのブロックにタグが付いており、付属のカラビナで持ち運びも簡単。お出かけ先でも赤ちゃんをあやすのに大活躍します。
遊びだけでなく、写真撮影の小道具としても人気。赤ちゃんの成長を“もちふわブロック”と一緒に残せます。
お子さまが成長した後は、ぬいぐるみやインテリアとして飾って楽しめるデザインです。
５. ギフトにぴったりのボックス入りデザイン
amanoppoの商品はすべてギフトパッケージ入り。
開ける瞬間のワクワクを大切にしたデザインで、出産祝いやハーフバースデー、1歳の誕生日プレゼントにもおすすめです。
柔らかなニュアンスカラーで、写真映えもばっちり。飾ってもかわいいインテリアトイとしても人気です。
６. CEマーク＆食品衛生法に適合。赤ちゃんが口に入れても安心
ヨーロッパ玩具安全基準のCEマークを取得し、日本の食品衛生法に基づく検査もクリア。
赤ちゃんが口に入れても安全な塗料・染料を使用しているため、赤ちゃんがなめたり噛んだりしても安心です。
さらに、洗濯機で丸洗い可能。いつでも清潔に保てるので、長く安心して使えます。
■ 商品情報
[表: https://prtimes.jp/data/corp/163259/table/3_1_9ac92d43427411044443e45334f20f61.jpg?v=202510281056 ]
詳細を見る :
https://amanoppo.com/view/item/000000000725
■ amanoppo（アマノッポ）について
amanoppo（あまのっぽ）は、“ずっとそばに置きたい”をテーマにした日本生まれのベビートイブランドです。
「家族の心地よさ」「ギフトとしての特別感」「安心安全」という3つの価値を大切に、「ずっとそばに置きたい」と思えるおもちゃづくりを続けています。
ブランドサイト：https://amanoppo.com/
公式Instagram : @amanoppo ( https://www.instagram.com/amanoppo_official )
【取扱希望・取材・掲載のご連絡について】
本商品は全国のギフトショップ・雑貨店等でもお取り扱いがございます。
取材・掲載や、卸売に関するご相談などございましたら、以下よりお気軽にお問い合わせください。
■ お問い合わせ先
株式会社TowaStela（トワステラ） 広報担当
Email：info@towastela.co.jp
■ 会社概要
amanoppoを運営する株式会社TowaStelaは、「いちばん子育ての楽しい時代をつくる」を理念に掲げ、子育て領域に特化した商品開発やECサイト運営、企業のデジタルマーケティング支援を行う企業です。
自社ブランド〈amanoppo〉では、“ずっとそばに置きたい”をテーマに、赤ちゃんにも大人にも心地よいベビートイを企画・製造。自社公式オンラインストアのほか、全国のギフトショップ・雑貨店等でも販売しています。
■株式会社TowaStela概要
本社所在地：東京都豊島区南大塚3-36-7
代表取締役：丸谷 陽介
URL：https://towastela.co.jp/