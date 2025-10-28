【マノロ ブラニク】ミラノに旗艦店をオープン

ブルーベル・ジャパン 株式会社

マノロ ブラニクはこのたび、イタリア・ミラノに旗艦店をオープンしました。ミラノの中心地、ヴィア・ピエトロ・ヴェッリに位置する約100平方メートルの2フロア構成の空間は、デザイナー マノロ・ブラニクの芸術的な感性と深いルーツを映し出した洗練されたデザインです。

この新店舗は、2019年にイタリアの工房「Re Marcello（レ・マルチェッロ）」を取得して以来、イタリアのクラフツマンシップへこだわりを一層強めています。

内装デザインは、ブラニクの故郷スペインで母親が愛用していた白黒のタイル張りのキッチンからインスピレーションを得ており、彼女へのオマージュとしてデザインされています。空間全体に広がるモノクロームのタイル模様が、タイムレスでありながらモダンな雰囲気を演出し、コレクションを一層引き立てます。

また、彫刻家コンスタンティン・ブランクーシの代表作《無限柱（Endless Column）》にもインスピレーションを受け、リズミカルに連なる幾何学的フォルムが、マノロ ブラニクのシグネチャーヒールに通じる構築的なエレガンスを感じさせます。

オープニングでは、最新コレクションを展開。オールドハリウッドのミューズやアーティスト、ファッションフォトグラファーといった、デザイナー マノロ・ブラニクの創造性を刺激してきた多彩なインスピレーションを反映したラインナップが登場します。

さらに、オープンを記念して、ミラノ限定で「SIXAHI/シクサヒ」「TRINCA/トリンカ」「PRANZANA/プランザーナ」が登場します。20世紀初頭のドイツで生まれたバウハウス運動や、イタリアの建築家・インダストリアルデザイナー ジオ・ポンティに着想を得たデザインが特徴です。

コレクションはもちろん、ディスプレイに至るまで、店内のすべては、デザイナー マノロ・ブラニク本人が自ら選び抜いたものであり、クラフツマンシップ、芸術性、そしてストーリーテリングへの情熱が隅々まで息づいています。

この新たなショップは、マノロ ブラニクのヘリテージとモダンな感性を融合し、世界のファッション都市の一つであるミラノの中心で新たな章を刻みます。

Manolo Blahnik & Kristina Blahnik

10月にはオープニングを記念したパーティーが盛大に開催され、多くのゲストが訪れ、旗艦店の誕生を祝福しました。

Silvia Caroline SchirinziGiulia ArenaChiara BaratelloAmina SeckCristina MusacchioManuel OtgianuBenedetta Mennini

About MANOLO BLAHNIK

50年以上のキャリアを持つマノロ・ブラニクは、世界で最も影響力のある靴とアクセサリーのデザイナーの一人である。彼の靴とクラフトマンシップは、世界中の憧れとなり熱心なファンを魅了し続けている。2019年、ブラニクはイタリアのパヴィア県ヴィジェヴァーノに自社アトリエと生産施設を取得。

マノロ ブラニクは、ニューヨーク・マンハッタンの象徴的なマディソン・アベニューにある旗艦店を含め、18の単独ブティックを運営している。そして、ヨーロッパ、北米、アジア、オーストラリアの30カ国に270以上の店舗を展開している。また、独自のグローバルEコマース・プラットフォーム（www.manoloblahnik.com）も運営しています。

長年にわたり、ブラニクは英国の独立系ラグジュアリー団体であるウォルポールが授与するthe Luxury Legend Awardや、FIT美術館のクチュール・カウンシルによるAward for Artistryなど、世界中で数々の称賛を受けてきた。2007年、故エリザベス女王2世は、マノロ・ブラニクの英国ファッションへの貢献を称え、大英帝国名誉勲章（CBE）を贈った。著書も多数あり、最新作は2017年にリッツォーリ社から出版された「The Art of Shoes」。靴、バッグ、ベルト、スカーフなどのレディースコレクションとともに、メンズコレクションもデザインしています。

2021年、マノロ ブラニクは、50周年を記念して「The Manolo Blahnik Archives: ‘A New Way of Walking’」を発表しました。このインタラクティブなバーチャルエキシビションでは、メゾンのアーカイブの幅広さと、靴職人の絶え間ない革新への渇望が探求された。2023年、このデジタルエキシビションは、「The Craft」と呼ばれる新しいバーチャルルームをオープンし、イタリアのアトリエの舞台裏を紹介。マノロ・ブラニクのデザインプロセスや独自のテクニックを視聴し、アイコニックなシューズの数々に命を吹き込む本物の職人を垣間見ることができます。www.thearchives.manoloblahnik.com

2024年、Manolo Blahnikは、Great Place to Workによって英国の「リテール、ホスピタリティ、レジャー分野での最高の職場」のひとつに選ばれました。この栄誉は、私たちが創造性、協力、情熱が育まれる職場文化の実現に取り組んできた証です。