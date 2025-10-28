福利厚生の活用で“無理なく始める”健康経営！株式会社KOMPEITOと株式会社オクタウェルが初の共催セミナー開催

株式会社KOMPEITO

食の福利厚生サービス“設置型健康社食(R)“「OFFICE DE YASAI（オフィスで野菜）」を運営する株式会社KOMPEITO（東京都品川区、代表取締役CEO 渡邉瞬）は、健康経営優良法人認定取得サポートサービス「ウェルハピ」を提供する株式会社オクタウェル（東京都渋谷区、代表取締役 高木鈴子）と業務提携し、中小企業における健康経営の推進を目的としたオンラインセミナーを2025年10月 29日（水）に共催いたします。

本取り組みを通じ、従業員一人ひとりの“日々の食生活”から企業全体の健康経営を支援してまいります。

■開催の背景

近年、従業員の健康保持・増進を経営課題として捉える「健康経営」への関心が高まっています。

特に中小企業では、制度理解やリソース不足などから「取り組みたいが、どこから始めていいかわからない」という声が多く聞かれます。

KOMPEITOは、「OFFICE DE YASAI（オフィスで野菜）」を通じて、これまで延べ2万拠点以上の職場に健康的な食の選択肢を提供し、従業員の健康維持やエンゲージメント向上を支援してきました。

一方、オクタウェルは健康経営エキスパートアドバイザーによる認定取得サポートや、特定保健指導サービス「ウェルハピ」などを展開しています。

両社の強みをかけ合わせることで、企業が“無理なく始められる健康経営”を実現するための具体策をお伝えすべく、今回初の共催セミナーを実施いたします。

■セミナー概要

タイトル

「中小企業必見！健康経営優良法人認定を目指すなら、食生活の改善から。

社員満足度90%の福利厚生を活用した実践例（※）」

日時

2025年10月29日（水）13:00～14:00

形式

オンライン開催

参加特典

・KOMPEITO：「OFFICE DE YASAI」月額利用料2ヶ月無料トライアル

・オクタウェル：健康経営優良法人認定取得に向けた無料アドバイス

申込URL

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seFNbYNzekjt

（※）2021年12月時点／KOMPEITO社調べ

■株式会社オクタウェル 概要

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-16-11 L’TIA OFFICE YOYOGI 5階

代表者：代表取締役 高木 鈴子

設立：2017年10月

事業内容：法人向けに、健康経営優良法人認定取得サポート「ウェルハピ」をはじめ、特定保健指導・栄養指導などの健康支援サービスを提供。

企業サイト：https://octawell.co.jp/

■OFFICE DE YASAI（オフィスで野菜）について https://www.officedeyasai.jp/(https://www.officedeyasai.jp/)

OFFICE DE YASAI（オフィスで野菜）は、2014年からサービスを開始した“設置型健康社食(R)“サービスです。現在では全国で累計約20,000拠点以上に導入されています。

オフィスに冷蔵庫や冷凍庫を設置するだけで、健康と美味しさにこだわったサラダやフルーツ、お惣菜などが定期的に届けられる食の福利厚生サービスです。

オフィスにいながら手軽に健康的な食事ができるため、健康経営の一環として、また社員満足度向上、社内コミュニケーション活性化、採用強化の取り組みとして導入する企業が増えています。

■運営会社：株式会社KOMPEITO（コンペイトウ） https://kompeito.co.jp/(https://kompeito.co.jp/)

「世の中にシゲキをつくる」をミッションに、2012年9月に設立したベンチャー企業です。

農作物の販路を広げたいという想いから、2014年より働く人と企業の健康を促しオフィスの食事環境を整える食の福利厚生サービス“設置型健康社食(R)”「OFFICE DE YASAI（オフィスで野菜）」をスタート。

消費者と生産者を繋ぐ新たなチャネルを通じ、農産物の流通改革にチャレンジしています。

現在では、ベンチャーから大手企業、医療機関等、全国約20,000拠点以上に導入いただいています。

所在地：東京都品川区西五反田2-28-5 第二オークラビル5F

設立日：2012年9月3日

代表者：代表取締役CEO 渡邉瞬

事業内容：

・“設置型健康社食(R)”サービス「OFFICE DE YASAI」

・オフィスでのプロモーション・サンプリング「OFFICE DE MEDIA」

・ダイナミックプライシング機能搭載！サラダの自販機「SALAD STAND」

■お問い合わせ先

株式会社KOMPEITO 広報担当：白井

TEL：03-6419-7144 E-Mail：info@officedeyasai.jp