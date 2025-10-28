【お知らせ】コーポレートTikTokアカウントを開設しました！

株式会社IR Robotics

～IR Roboticsとはどんな会社？を動画で発信～

成長企業の成長を促進するためのビジネスプラットフォームを提供する株式会社IR Robotics（代表取締役：金 成柱）は、どんな会社なのか／どのような事業を展開しているのかをわかりやすく伝えることを目的に、TikTokアカウント（@kami7misaki_irr）を開設しました。

本アカウントでは、企業のコーポレートサイトの文面だけでは分かりづらい事業内容を分かりやすく紹介しているのはもちろんのこと、主催イベントの告知やその内容、代表の金はもちろん普段働いている社員の様子等をショート動画で発信していきます。

よりIR Roboticsを身近に感じていただけるような内容を継続的に発信していく予定なので、ぜひフォローしていただけますと幸いです！

★神7のMISAKIのTikTokアカウントはこちら

https://www.tiktok.com/@kami7misaki_irr?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@kami7misaki_irr?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

・アラサーOLの1週間コーデ(https://vt.tiktok.com/ZSy12VXnD/)

・IR Robotics社員の1日(https://vt.tiktok.com/ZSy12VXnD/)

・AIスタディクラブ～最先端のAI活用事例が学べるランチ会の様子(https://vt.tiktok.com/ZSy1jBXyn/)

・エブストキャスターまなみんの1日に密着(https://vt.tiktok.com/ZSy1jBXyn/)

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、上場企業を対象としたIR DX事業、上場企業／上場準備中企業を対象としたエデュケーション事業、ハイクラス人材と上場企業／上場準備企業をマッチングするCxO人材紹介事業を展開

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社IR Robotics：ir_robotics-all@ir-robotics.co.jp

お問合せフォーム：https://ir-robotics.co.jp/contact/