前面道路の持分がない。通行や掘削にも問題を抱え、再建築不可とされた1棟アパート。通常なら売却は困難と判断される案件でした。株式会社SA（本社：東京都千代田区、代表取締役：酒井康博／不動産鑑定士）は、前面道路の持分買増し交渉を粘り強く継続。結果として取得には至らなかったものの、最も重要な「通行掘削承諾」を取得することに成功しました。再建築不可のままでも、通行問題が解消されたことで無事に売却を実現。制約がある不動産でも、法的整理と誠実な交渉で道が拓ける、そんな可能性を示す事例です。

【開催概要】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FeaiZ4YpG2A ]

日時：2025年11月4日（火）18：00～

主催：株式会社SA

場所：本社（東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

講師：酒井康博（不動産鑑定士・SAグループ代表）

田中秀和（不動産鑑定士・アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表取締役）

お問い合わせ：https://sakk.jp/contact/

【登壇者プロフィール】

酒井康博（さかい・やすひろ）

SAグループ代表。不動産鑑定士／雇用クリーンプランナー

共有持分・底地・再建築不可など訳あり不動産に特化した買取事業で年間1万件以上の相談に対応。

▷公式サイト：https://sakk.jp/

田中秀和（たなか・ひでかず）

アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表。不動産鑑定士

600件超の鑑定実績を持ち、相続・売買・賃料評価まで幅広く対応。

▷公式サイト：https://sakk.jp/adex/