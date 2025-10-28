アールグレイ専門店が作る「オリジナルプレミアムティー」を11月1日（土）～11月3日（月・祝）までumie TEA JOURNEYにて販売！
日本初アールグレイ専門店※「&EARL GREY(アンドアールグレイ)神戸本店(所在：兵庫県神戸市中央区、運営会社：株式会社キャセリンハウス、本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役：武谷 真名)」は、2025年11月1日（土）～11月3日（月・祝）に神戸市中央区にある、神戸ハーバーランドumieで開催される「umie TEA JOURNEY」にて、オリジナルプレミアムティー及びフルーツやクリームチーズをたっぷり練り込んだ新感覚スコーン「ハワイアンスコーン」を販売いたします。
※日本国内における「アールグレイ専門店」として（2018年4月、自社調べ）
天然のアールグレイが香り立つ幸せ
19世紀、イギリス貴族の“グレイ伯爵”を魅了したとあるフレーバーティが、アールグレイのはじまり。その香りこそ、柑橘の爽やかさと、華やかさをもつベルガモットです。
期間中は、天然のベルガモットにこだわったオリジナルプレミアムティーの販売を行っております。
本物だけがもつフレッシュで芳醇な香りを、どうぞお楽しみください。
オリジナルアールグレイティー
（写真左から）価格：800円（税込）
◆グリーンルイボスアールグレイ6P
オーガニック、ノンカフェイン、そしてフレッシュなグリーンルイボスで作ったアールグレイは
まるでオレンジティーのような味わいと、貴腐ワインのような美しい琥珀色が特徴のアールグレイ。
◆緑茶アールグレイ6P
国産の緑茶で作った新感覚のアールグレイ。
シャンパングリーンの色と爽やかな香りを楽しめる、どんなお食事にもあうアールグレイ。
◆ほうじ茶アールグレイ6P
昔ながらの直火焙煎で作ったほうじ茶を使用。
まるで和紅茶のような味わいのアールグレイ。
◆ジャスミンアールグレイ6P
花茶の女王ジャスミンの甘い香りと、爽やかなベルガモットのマリアージュ。
まるで香水のような華やかなアールグレイ。
◆キーマンアールグレイ6P
グレイ伯爵が愛したと言われる、世界三大紅茶キーマンで作った
芳醇な味わいのアールグレイ。
プレミアムアールグレイティー
(写真左から）価格：800円（税込）
◆サンシャインアールグレイ6P
ダージリンとキーマンのブレンド茶に、みずみずしい天然のオレンジの香りをつけた
甘くフルーティーなアールグレイ。
◆コンチネンタルアールグレイ6P
世界三大紅茶ダージリン、ウバ、キーマンを贅沢にブレンドして作った
上品な優しい味わいのアールグレイ。
◆エキゾチックアールグレイ6P
6種のスパイス香る、本場マサラチャイに、爽やかなベルガモットの香りをつけた
個性的なアールグレイ。
フルーツ＆クリームチーズがゴロゴロ入った新感覚スコーン
◆「ハワイアンスコーン」とは？
一般的に知られている筒型の「イングリッシュスコーン」とは違って、クリームチーズをたっぷり入れた生地にフルーツなどの具材を混ぜ込んだ、ハワイで人気のスコーンです。
外はサクッと、中はしっとりふわっと、ゴロゴロした食感のクリームチーズがアクセントとなり、何もつけずにそのままで美味しいスコーンです。
◆こだわりの食材
アンドアールグレイのハワイアンスコーンに使うクリームチーズは、生乳とバターミルクから作ったクリーミーでコクのある北海道産のクリームチーズをたっぷりと使っています。
また、牛乳の代わりに生乳から作った生クリームを使っていますので、深みのあるしっとりとした生地に仕上がっています。
もちろん、小麦も国産にこだわっています。
フルーツをたっぷり練りこんで
ゴロゴロと入ったクリームチーズがアクセント
一枚一枚丁寧に焼き上げていきます
◆商品情報
【1】アールグレイ＆オレンジ クリームチーズ（人気No.1）
【2】ブルーベリー クリームチーズ
【3】フランボワーズ クリームチーズ
【4】チョコ クリームチーズ
【5】抹茶＆あんこ クリームチーズ
【6】キャラメル＆ナッツ クリームチーズ
価格：400円（税込）
開催概要
名 称：「umie TEA JOURNEY」
会 場：神戸ハーバーランドumie サウスモール1Ｆ中央特設会場
期 間：2025年11月1日（土）～11月3日（月・祝）
住 所：〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目7番2号
TEL：078-382-7100
店舗概要
■神戸本店
店名：アールグレイ専門店「&EARL GREY(アンドアールグレイ)」神戸本店
所在地 ：〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目1-10
営業時間：11:00～18:00(火曜定休日）TEL：078-891-3361
会社概要
商号 ： 株式会社キャセリンハウス
代表者： 代表取締役 武谷 真名
所在地： 〒651-0084 神戸市中央区磯辺通3-1-2 大和地所三宮ビル
URL ： http://www.and-earlgrey.jp/
通販サイト：https://andearlgrey.base.shop