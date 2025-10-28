アールグレイ専門店が作る「オリジナルプレミアムティー」を11月1日（土）～11月3日（月・祝）までumie TEA JOURNEYにて販売！

株式会社キャセリンハウス

日本初アールグレイ専門店※「&EARL GREY(アンドアールグレイ)神戸本店(所在：兵庫県神戸市中央区、運営会社：株式会社キャセリンハウス、本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役：武谷 真名)」は、2025年11月1日（土）～11月3日（月・祝）に神戸市中央区にある、神戸ハーバーランドumieで開催される「umie TEA JOURNEY」にて、オリジナルプレミアムティー及びフルーツやクリームチーズをたっぷり練り込んだ新感覚スコーン「ハワイアンスコーン」を販売いたします。

※日本国内における「アールグレイ専門店」として（2018年4月、自社調べ）

天然のアールグレイが香り立つ幸せ

19世紀、イギリス貴族の“グレイ伯爵”を魅了したとあるフレーバーティが、アールグレイのはじまり。その香りこそ、柑橘の爽やかさと、華やかさをもつベルガモットです。

期間中は、天然のベルガモットにこだわったオリジナルプレミアムティーの販売を行っております。

本物だけがもつフレッシュで芳醇な香りを、どうぞお楽しみください。

オリジナルアールグレイティー

（写真左から）価格：800円（税込）

◆グリーンルイボスアールグレイ6P

オーガニック、ノンカフェイン、そしてフレッシュなグリーンルイボスで作ったアールグレイは

まるでオレンジティーのような味わいと、貴腐ワインのような美しい琥珀色が特徴のアールグレイ。

◆緑茶アールグレイ6P

国産の緑茶で作った新感覚のアールグレイ。

シャンパングリーンの色と爽やかな香りを楽しめる、どんなお食事にもあうアールグレイ。

◆ほうじ茶アールグレイ6P

昔ながらの直火焙煎で作ったほうじ茶を使用。

まるで和紅茶のような味わいのアールグレイ。

◆ジャスミンアールグレイ6P

花茶の女王ジャスミンの甘い香りと、爽やかなベルガモットのマリアージュ。

まるで香水のような華やかなアールグレイ。

◆キーマンアールグレイ6P

グレイ伯爵が愛したと言われる、世界三大紅茶キーマンで作った

芳醇な味わいのアールグレイ。

プレミアムアールグレイティー

(写真左から）価格：800円（税込）

◆サンシャインアールグレイ6P

ダージリンとキーマンのブレンド茶に、みずみずしい天然のオレンジの香りをつけた

甘くフルーティーなアールグレイ。

◆コンチネンタルアールグレイ6P

世界三大紅茶ダージリン、ウバ、キーマンを贅沢にブレンドして作った

上品な優しい味わいのアールグレイ。

◆エキゾチックアールグレイ6P

6種のスパイス香る、本場マサラチャイに、爽やかなベルガモットの香りをつけた

個性的なアールグレイ。

フルーツ＆クリームチーズがゴロゴロ入った新感覚スコーン

◆「ハワイアンスコーン」とは？

一般的に知られている筒型の「イングリッシュスコーン」とは違って、クリームチーズをたっぷり入れた生地にフルーツなどの具材を混ぜ込んだ、ハワイで人気のスコーンです。

外はサクッと、中はしっとりふわっと、ゴロゴロした食感のクリームチーズがアクセントとなり、何もつけずにそのままで美味しいスコーンです。



◆こだわりの食材

アンドアールグレイのハワイアンスコーンに使うクリームチーズは、生乳とバターミルクから作ったクリーミーでコクのある北海道産のクリームチーズをたっぷりと使っています。

また、牛乳の代わりに生乳から作った生クリームを使っていますので、深みのあるしっとりとした生地に仕上がっています。

もちろん、小麦も国産にこだわっています。

フルーツをたっぷり練りこんで

ゴロゴロと入ったクリームチーズがアクセント

一枚一枚丁寧に焼き上げていきます



◆商品情報

【1】アールグレイ＆オレンジ クリームチーズ（人気No.1）

【2】ブルーベリー クリームチーズ

【3】フランボワーズ クリームチーズ

【4】チョコ クリームチーズ

【5】抹茶＆あんこ クリームチーズ

【6】キャラメル＆ナッツ クリームチーズ



価格：400円（税込）

開催概要

名 称：「umie TEA JOURNEY」

会 場：神戸ハーバーランドumie サウスモール1Ｆ中央特設会場

期 間：2025年11月1日（土）～11月3日（月・祝）

住 所：〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目7番2号

TEL：078-382-7100

店舗概要

■神戸本店

店名：アールグレイ専門店「&EARL GREY(アンドアールグレイ)」神戸本店所在地 ：〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目1-10営業時間：11:00～18:00(火曜定休日）TEL：078-891-3361

会社概要

商号 ： 株式会社キャセリンハウス

代表者： 代表取締役 武谷 真名

所在地： 〒651-0084 神戸市中央区磯辺通3-1-2 大和地所三宮ビル

URL ： http://www.and-earlgrey.jp/

通販サイト：https://andearlgrey.base.shop