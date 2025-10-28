「インフロニア B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2025」試合結果

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

2025年10月18日(土)ウィングアリーナ刈谷にて「インフロニア B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2025」(HOME開催)が行われ、「宇都宮ブレックスU18」と対戦しました。

トップチームの試合に引き続き、ご観戦いただきました皆さま、温かいご青援ありがとうございました。

試合結果

vs.宇都宮ブレックスU18

61-70 ●

今大会通算成績

ボックススコア :https://www.bleague.jp/files/user/_/u18-elite/2025/pdf/19.pdf?_ga=2.117566153.1109385283.1760924402-911200872.1743659680

0勝5敗(全11試合)

次回試合スケジュール(シーホース三河U18)

【HOME】ウィングアリーナ刈谷

11月9日(日)18:00 TIPOFF vs.サンロッカーズ渋谷U18

選手コメント

#2 松澤煌生

試合の入りからチームでディフェンスからできていてしっかり相手についていくことができましたが、リバウンドを取りきれなかったり、イージーミスをしてしまい勝ち切れずとても悔しい思いをしました。

個人としては得点面やディフェンス面でも自分の役割をしっかり遂行することができていたと思います。次の試合ではさらに強度を上げ、勝利を掴み取れるよう続けてやっていきます。

またホーム開催にあたり、最後まで残って青援を送ってくださったブースターの皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

次の試合も引き続きご青援のほどよろしくお願いします。

特設サイト :https://www.bleague.jp/u18-elite/2025/?_ga=2.79955799.1109385283.1760924402-911200872.1743659680