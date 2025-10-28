『関西ウォーカー2025-26冬』が10/30発売！日帰り温泉＆冬グルメなど冬遊びを大特集。4年ぶりの表紙登場・大橋和也さん（なにわ男子）の “もこもこもぐもぐ”おこもりグラビアは必見！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）が発行するエリア情報誌『関西ウォーカー2025-26冬』が10月30日（木）に発売されます。

今回は、日帰りで名湯とグルメを楽しむおでかけコースを始めラーメンの新店や最新のイルミネーションなどを大特集。グルメやスーパー銭湯の割引クーポン企画など、お得に遊べる情報も満載です。翌2月まで使える保存版となっており、関西エリアを中心とした書店やコンビニ、ECサイトなどでお買い求めいただけます。本誌の主な内容は以下の通りです。

表紙は大橋和也さん（なにわ男子）が登場

大橋和也さん（なにわ男子）が、関西ウォーカーの表紙に４年ぶりの登場となります。10ページのグラビアでは、「あったかくして待ってるで」をテーマにリラックスした表情を見せた大橋さん。大好きな冬や念願のドーム公演、さまざまな仕事に対する思いをたっぷり語ってくれました。

メイン特集は「日帰り温泉&冬グルメ旅」

温泉名所でご当地の旬のグルメを味わう日帰りコースを提案します。

・関西屈指の温泉街「城崎温泉」で冬の味覚の王様ズワイガニを！

・ぷりぷりのカキ食べ放題のあとは海絶景が広がる「赤穂温泉」へ！

・大自然に囲まれた「くらま温泉」で炭火が香ばしい名物の猪鍋を

・脂がのった寒ブリのぶりしゃぶと共に“美肌の湯”と言われる「智恵の湯」を楽しむ

・海女小屋で味わう伊勢海老&「海を一望する露天」で至福のひと時を！

・食べ歩きグルメがいっぱい♪ 「有馬温泉」をぶらり散策

ほか

「日帰り温泉&冬グルメ旅」より

今号もやります！「超（得）クーポン祭り」

恒例の企画が今回も登場。全国チェーン店などのグルメや人気のスーパー銭湯が驚きの安さに！

人気グルメチェーン編からは

・焼肉きんぐで「会計総額から10％OFF」

・かっぱ寿司で「\2,000以上の利用で\200引き」

・ココスで「会計総額（税抜）から10％OFF」

・来来亭で「定食注文で\300引き」

・目利きの銀次で「宴会コース4人以上の利用で1人分が無料」

ほかにもビッグボーイ、ステーキ宮、しゃぶ葉、リンガーハット、ラーメン まこと屋、ドミノ・ピザ、魚民、ヴィ・ド・フランス、サブウェイ、あぶりや、きんのぶた、北極星、トマト＆オニオン、ステーキのどん、ステーキハウス フォルクス、きん太、錦わらい／わらい食堂が割引に！

スーパー銭湯編からは

・天然温泉 湯快のゆ 寝屋川店で「大人入館料が半額」

・天然露天温泉 スパスミノエで「大人入浴料が半額」

など全16施設が割引に！

「冬の超（得）！ クーポン祭り」より

「‘25-’26最新ベストオブイルミ」

キラキラ輝くイルミネーションは、寒い時期の楽しみの一つ。「大阪・光の饗宴2025」「神戸イルミナージュ」などの人気イルミから、「神戸 TOTTEI クリスマスマーケット 2025」などこの冬始まるイベントまで、編集部がベストイルミを厳選しました。

「‘25-’26最新ベストオブイルミ」より

「ラーメン 今、旨い店最新版！ ～ニューオープンを徹底調査～」

開店ラッシュが続く関西エリアのラーメンは、“名店が放つ新展開”や素材にとことんこだわった店など、目が離せない注目店ばかり。そこで、実食調査でおいしさを確認済みの実力店だけを厳選してお届けします。この冬並んででも食べるべき、珠玉の店をチェック！

「ラーメン 今、旨い店最新版！」より

こちらの特集も注目！

「京都の紅葉ライトアップ」

東山、嵐山など京都の紅葉名所は夜も美しい。そこで、晩秋の紅葉ライトアップスケジュールを紹介。直前に立ち寄りたいランチやカフェなど新店も併せて掲載するので、コースの検討に役立ちます。

「冬の淡路島案内」

フグをはじめとした贅沢な食材に上質な温泉、新しくなった道の駅。冬も話題が盛りだくさんの島を、「あったか島グルメ」や「新カフェ＆スイーツ」など６つのプランで案内します。

「冬の淡路島案内」より

「‘26開運初詣」

ウマにゆかりのある神社へお参りして、サラブレッドのように新年をスタート！ 多彩な御利益を授かれる関西の有名寺社で、新年の開運祈願をぜひ。

「‘26開運初詣」より

「冬のイベントカレンダー」

「ベルナール・ビュフェ」展など注目のアートや百貨店の物産展などを掲載。

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 冬NEWS6連発」

「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」がいよいよ11/19からスタート。新しいショーから限定メニューまで見どころをお伝えします。

「NewsWalker」

冬の新名所や、10月に京都にオープンしたチームラボの新ミュージアム体験レポートは必見！

そのほか「冬のプレミアムプレゼント」など盛りだくさん！ 関西ウォーカーをご覧になって、この冬のおでかけをたっぷり楽しんでください。

■書籍情報

書名：関西ウォーカー2025-26冬

定価： 990円（本体900円＋税）

発売日：2025年10 月30日（木）

判型：Ａ４判

ページ数：136

ISBN：9784048978781

https://www.kadokawa.co.jp/product/322412000787/