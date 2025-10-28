『おそ松さん』のトレーディング Aure Glass アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『おそ松さん』の商品の受注を10月23日(木)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/97,362,948?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング Aure Glass アクリルスタンド

おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Aure Glass」はアール・ヌーヴォーの繊細なデザインと、ステンドグラスの華やかさを融合させたキャラクターイラストシリーズです。

両者の異なる魅力を一つにまとめ、デザイン性に優れた高付加価値の商品を創り上げます。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 Aure Glass アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \10,560(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（最大約）70×54ｍｍ 台座：（約）直径50ｍｍ 厚み：3mm

特典：本体：（約）67×47mm 台座：（約）直径50ｍｍ 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Aure Glass アクリルキーホルダー

おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松のイラスト、キャラクターのモチーフを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 Aure Glass アクリルキーホルダー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \8,580(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（最大約）65×59ｍｍ 厚み：3mm 特典：（約）65×49mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Aure Glass 缶バッジ

おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジに仕上げました。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 Aure Glass スクエア缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \5,940(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）60×40mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Aure Glass イラストカード

おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松のイラスト、松のモチーフを新たなタッチで魅力的に表現し、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 Aure Glass イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,300(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼集合 Aure Glass マルチデスクマット

おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、マルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,960(税込)

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼Aure Glass パーツ付きBIGアクリルスタンド

※画像は「おそ松 Aure Glass パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。

おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、パーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全6種（おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松）

サイズ：（約）19.1×12.7cm 厚み：3mm ※組み立て前

素材 ：アクリル

▼トレーディング場面写イラストカード

おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松、デカパン、チビ太、トト子、ハタ坊、橋本にゃー、橋本みーの印象的なシーンをイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 場面写イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全24種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼場面写缶バッジ3個セット

※画像は「おそ松 場面写缶バッジ3個セット」を使用しております。

おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松の印象的なシーンを缶バッジ3個セットに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,485(税込)

種類 ：全6種（おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松）

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼場面写A3マット加工ポスター

※画像は「おそ松 場面写A3マット加工ポスター」を使用しております。

おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松の印象的なシーンをA3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全6種（おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松）

サイズ：A3

素材 ：紙

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

(C)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会