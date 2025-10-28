『おそ松さん』のトレーディング Aure Glass アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『おそ松さん』の商品9種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『おそ松さん』の商品の受注を10月23日(木)より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/97,362,948?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。




▼トレーディング Aure Glass アクリルスタンド







おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルスタンドに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



※「Aure Glass」はアール・ヌーヴォーの繊細なデザインと、ステンドグラスの華やかさを融合させたキャラクターイラストシリーズです。


　両者の異なる魅力を一つにまとめ、デザイン性に優れた高付加価値の商品を創り上げます。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 Aure Glass アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \880(税込), BOX \10,560(税込)


種類　：全12種


サイズ：本体：（最大約）70×54ｍｍ　台座：（約）直径50ｍｍ　厚み：3mm


　　　　特典：本体：（約）67×47mm　台座：（約）直径50ｍｍ　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼トレーディング Aure Glass アクリルキーホルダー







おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松のイラスト、キャラクターのモチーフを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルキーホルダーに仕上げました。


カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 Aure Glass アクリルキーホルダー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \715(税込), BOX \8,580(税込)


種類　：全12種


サイズ：本体：（最大約）65×59ｍｍ　厚み：3mm　特典：（約）65×49mm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼トレーディング Aure Glass 缶バッジ







おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジに仕上げました。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 Aure Glass スクエア缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \495(税込), BOX \5,940(税込)


種類　：全12種


サイズ：本体：（約）直径56mm　特典：（約）60×40mm


素材　：紙、ブリキ




▼トレーディング Aure Glass イラストカード







おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松のイラスト、松のモチーフを新たなタッチで魅力的に表現し、イラストカードに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 Aure Glass イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \3,300(税込)


種類　：全12種


サイズ：（約）80×50mm


素材　：紙




▼集合 Aure Glass マルチデスクマット







おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、マルチデスクマットに仕上げました。


デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：\3,960(税込)


サイズ：（約）60×35cm


素材　：ポリエステル、ラバー




▼Aure Glass パーツ付きBIGアクリルスタンド







※画像は「おそ松 Aure Glass パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。



おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、パーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,980(税込)


種類　：全6種（おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松）


サイズ：（約）19.1×12.7cm　厚み：3mm　※組み立て前


素材　：アクリル




▼トレーディング場面写イラストカード







おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松、デカパン、チビ太、トト子、ハタ坊、橋本にゃー、橋本みーの印象的なシーンをイラストカードに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 場面写イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \6,600(税込)


種類　：全24種


サイズ：（約）80×50mm


素材　：紙




▼場面写缶バッジ3個セット







※画像は「おそ松 場面写缶バッジ3個セット」を使用しております。



おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松の印象的なシーンを缶バッジ3個セットに仕上げました。


カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,485(税込)


種類　：全6種（おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松）


サイズ：（約）直径56mm


素材　：紙、ブリキ




▼場面写A3マット加工ポスター







※画像は「おそ松 場面写A3マット加工ポスター」を使用しております。



おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松の印象的なシーンをA3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。


お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \880(税込)


種類　：全6種（おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松）


サイズ：A3


素材　：紙




