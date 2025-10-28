ジャパンハート（Japan Heart）創設者・吉岡秀人氏がEO沖縄オープンイベントに登壇――「命の現場から問い直す、リーダーの原点」11月19日（水）開催

Entrepreneurs’ Organization

起業家支援団体「EO沖縄」（Entrepreneurs' Organization Okinawa Chapter）は、2025年11月19日（水）に一般の方も参加できる特別オープンイベントを開催します。

講演者には、ミャンマーなどで無償の医療活動を続けるジャパンハート（Japan Heart）創設者で外科医の吉岡秀人氏を迎えます。

命を救うために、命をかける人がいる。

現場での医療活動を通して見えてきた“生きる”ことの本質。その言葉は、医療人だけでなく起業家や社会人など、すべての挑戦者の心を揺さぶるでしょう。

EO沖縄11月月例会は、一般の方も参加できる特別オープンイベントとして開催します。

講演者は、「医療の届かないところに医療を届ける」活動を続けるジャパンハート創設者・小児外科医 吉岡秀人氏。医師を志したきっかけから、ジャパンハート設立の経緯、そして数々の患者の物語を通して「命の現場から問い直す、リーダーの原点」というテーマでお話いただきます。

現場での医療活動を通して見えてきた“生きることの本質”――

吉岡氏が語る言葉は、医療人だけでなく起業家や社会人、すべての挑戦者の心を揺さぶります。

EO沖縄のミッションは「起業家のポテンシャルを最大限に発揮し、社会をより良くすること」。今回のイベントでは、その理念と吉岡氏の生き方が重なり合い、参加者にとって「価値観を揺さぶり、行動を促す時間」となることを目指しています。



「何を感じ、何を持ち帰るべきか」あなたの価値観を揺さぶり、行動を促す特別な機会となるでしょう。

― 特別講演イベント 概要 ―

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170519/table/10_1_c531a84031524587cb348f5ae0e9319d.jpg?v=202510281056 ]予約フォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScckelHi4FGFrdaECzsKYtibcdpLe6TS9ajAwXqIQ9f4M0fEg/viewform

■ 講師プロフィール

吉岡 秀人（よしおか ひでと）氏

医師／特定非営利活動法人ジャパンハート創設者。

「医療の届かないところに医療を届ける」を理念に、ミャンマー・カンボジア・ラオス・日本などで無償医療活動を展開。 近年は国内の離島・へき地医療にも注力し、教育や人材育成にも尽力している。

■ EO沖縄チャプターとは

EO（Entrepreneurs’ Organization）は、世界60カ国以上・18,000人を超える起業家が所属する国際ネットワークです。

EO沖縄チャプターはその一員として、「万国津梁（ばんこくしんりょう）」の理念を掲げ、地域から世界へ挑戦する起業家の学びと成長を支援しています。定例フォーラム・学習イベント・グローバル交流を通じて、「孤独な経営者がつながり、共に学び、挑戦し続ける」文化を育んでいます。“学び”と“挑戦”を軸に、地域の起業家が世界とつながる架け橋を目指します。

■ 主催・お問い合わせ先

主催： EO沖縄（Entrepreneurs’ Organization Okinawa Chapter）

お問い合わせ： EO沖縄 事務局 eo.okinawa@gmail.com

Webサイト： https://eookinawa.org/