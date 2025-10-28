【好評につき再開催】R&D、経営企画、新規事業担当者向けウェビナー「データ×AIによるイノベーション＆R&Dインテリジェンス～戦略構築から技術の棚卸・評価、情報収集から分析まで～」を11月11日に開催

アスタミューゼ株式会社

アスタミューゼ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：永井歩）は、2025年11月11日（火）12:00より、ウェビナー「データ×AIによるイノベーション＆R&Dインテリジェンス～戦略構築から技術の棚卸・評価、情報収集から分析まで～」を無料で開催いたします。





本ウェビナーは、開催のたびに大変ご好評をいただく人気コンテンツの再講演です。データ分析する上で必要なケイパビリティなど、様々な気づきについてご紹介いたします。

※当日のご都合が合わない方も、お申し込みいただければ後日アーカイブ動画の視聴が可能です。

また、アンケートにご回答いただいた方はスライド資料もダウンロードできます。

▼本ウェビナーの概要

あらゆる事業やR&Dにおいて、ガバナンス・投資判断・テーマ選定の客観性・網羅性・蓋然性が求められています。さらに、取締役会やステークホルダーへの説明責任を果たすための「可視化」も不可欠です。このような現代において、AIやデータ関連技術の進化は、企業のインテリジェンス機能・組織の構築に大きな期待を集めています。

一方で、「これまでデータ分析やAI活用に挑戦したものの、分析のための分析で終わってしまい、当初の目的を達成できていない」という方も多いのではないでしょうか。

本ウェビナーでは、世界最大級のイノベーションデータベース（※1）を保有し、技術情報特化型のLLM・AIを開発するアスタミューゼのノウハウと手法を、イノベーションとR&Dのテーマを中心に、目的別に幅広くご紹介します。

ぜひ本ウェビナーを参考に、自社に不足している視点やデータ、分析に必要なケイパビリティなど、新たな気づきを得る機会としてご活用ください。



※1 世界193ヶ国・39言語の政府/ファンド投資情報、研究/論文、特許、M&A、研究予算、スタートアップ、規制情報等で構成

※2 過去に実施した同タイトルのウェビナーの再講演として開催いたします

▼このような方におすすめです

▼開催概要

▼登壇者

- イノベーション、新規事業、R&Dに携わっている方- 社内のインテリジェンス機能・組織の構築を担われている方- データやAI活用を推進しているが、業務プロセスのコスト削減以上の成果を出せていない方- イノベーションやR&Dの取り組みをステークホルダーへ可視化し、企業価値向上に繋げたい方- タイトル：データ×AIによるイノベーション＆R&Dインテリジェンス～戦略構築から技術の棚卸・評価、情報収集から分析まで～- 日時：2025年11月11日（火）12:00-13:00- 開催方法：Zoomによるオンライン開催- 参加費：無料- 対象者：新規事業、R&D、経営企画、マーケティング部門の担当者様- 定員：500名- 申込方法：以下のリンクよりお申し込みください。https://www.astamuse.co.jp/event/27955/- 特典：お申し込みいただいた方全員に、後日アーカイブ動画をお送りします。アンケートにご回答いただいた方には、投影スライド資料を配布します。- 注意事項：競合他社や対象者以外の方のご参加は、お断りさせていただく場合がございます。

アスタミューゼ株式会社

代表取締役社長

永井 歩（ながい あゆむ）

【略歴】

大学院在学中にアスタミューゼを起業。世界193ヵ国、39言語、7億件を超える世界最大級の無形資産可視化データベースを構築し、独自に定義した136の“成長領域”と、SDGsに対応した人類が解決すべき105の“社会課題”を基に、新規事業/オープンイノベーション支援事業、データによる未来戦略構築、社会課題解決支援SaaS事業、データ分析による企業価値・無形資産評価事業等を立ち上げる。各大学（東京大学、京都大学、東工大など多数）、事業構想大学院大学、内閣府、経済産業省、特許庁、経済同友会などの大学・組織で、新規事業戦略、未来予測、最先端テクノロジー(量子・宇宙・3Dプリンター等)のR&D/知財戦略に関する講演に多数登壇。東京大学大学院システム量子工学専攻修了。

▼参加方法

（1）お申し込み

下記URLよりお申し込みください。

（2）招待メールの確認

お申し込み後、招待メールが自動送信されます。メール本文に参加URLとパスワードを記載しておりますので、当日まで保管をお願いいたします。

※モバイル端末からもご参加いただけますが、パソコン経由での参加をお勧めします。

（3）当日参加

招待メール記載の「ここをクリックして参加」をクリックしてご参加ください。

※競合他社や対象者以外の参加はお断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

