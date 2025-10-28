イタリア発・世界的スプリッツブームを背景に誕生した『ミオネット アペリティーボ』、日本初上陸！

株式会社ヘンケルフレシネジャパンミオネット アペリティーボを使った定番カクテル「スプリッツ」。華やかなオレンジ色はハロウィンの乾杯にもぴったり！

株式会社ヘンケルフレシネジャパン（本社：東京都港区）は、世界的に人気の高まるワインカクテル “スプリッツ”を楽しめる新商品『ミオネット アペリティーボ』を発売いたします。

発売開始にあたり、都内人気店で発売キャンペーンを実施。ミオネットの世界観が感じられるオレンジ色に彩られた特別装飾とともに、オリジナルスプリッツとイタリア発の華やかな“アペリティーボ文化”をいち早くご体感いただけます。

欧米を中心に流行中！世界で愛される「スプリッツ」

イタリアでは夕食前に軽いおつまみとお酒を楽しむ "アペリティーボ” 文化が根付いています。

その定番カクテル「スプリッツ」は、鮮やかな色合いと、甘さとほろ苦さの絶妙なバランスで、現在では欧米を中心に世界的な流行を見せています。

日本ではまだ明確に定義されていない “アペリティーボの時間” 。『ミオネット アペリティーボ』は、そんなイタリア文化を日本に紹介し、新しいライフスタイルとして楽しんでいただくことを目指します。

イタリア発のアペリティーボ文化●新商品『ミオネット アペリティーボ』商品概要

・商品名：ミオネット・アペリティーボ

・品目：リキュール

・オープン価格（参考小売価格 税別 2,160円）

・度数：15度

・容量：500ml

都内人気店での発売キャンペーンを皮切りに、

日本市場での認知拡大を目指します。

ミオネット・アペリティーボ

新商品『ミオネット アペリティーボ』の特長

・夕焼けのような鮮やかなオレンジ色

・すっきりとした甘さと心地よいほろ苦さ

・プロセッコとソーダを合わせるだけで本格的なスプリッツが楽しめる

さらに、飲食店にとってはビジネス的なメリットも期待できます。

夕食前の時間帯は客足が少ないのが課題。『ミオネット アペリティーボ』は、その空白の時間を華やかに彩り、“アペリティーボタイム”という新しい集客シーンを創出します。

オレンジ色の映える一杯はSNSでの拡散力も期待でき、話題づくりや若年層の来店促進にもつながります。

ミオネット アペリティーボで作るスプリッツをいち早く味わえる！

『ミオネット アペリティーボ』の発売を記念し、下記店舗にて鮮やかなオレンジ色の装飾と共にスプリッツをご提供いたします。

ぜひお楽しみください！

GOOD MORNING CAFE & GRILL 虎ノ門(https://restaurant.balnibarbi.com/shops/gmc_grill)

東京都港区西新橋2-16-6

※オレンジを基調とした特別装飾を実施

https://restaurant.balnibarbi.com/shops/gmc_grill

取扱店は順次拡大いたしますので、公式インスタグラムでご確認ください。期間は発売開始日より順次展開予定となります。

Instagram公式アカウント「ミオネットアペリティーボ公式」

@mionetto.prosecco.spritz.jp

GOOD MORNING CAFE & GRILL 虎ノ門インスタグラムを見る :https://www.instagram.com/mionetto.prosecco.spritz.jp/

※取材をご希望の方は、事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。

世界No.1プロセッコブランド「ミオネット」が生んだスプリッツ

MIONETTO ミオネット

『ミオネット アペリティーボ』は、IWSR International Brand(※1)年間販売数量世界No.1(※2)を誇る、プロセッコブランド「ミオネット」が開発。

プロセッコ発祥の地ヴァルドッビアーデネで最も長い歴史を持つ造り手のひとつとして、ミオネットのプロセッコは「軽やかでフレッシュ、フルーティ」な味わいで世界中に親しまれてきました。

その信頼と実績を背景に誕生したスプリッツは、日本の消費者にもアペリティーボ文化の魅力を届けます。

※1 IWSR International Brand

・30ヵ国以上で販売されていること。

・販売国にアメリカとEUから３ヵ国以上が含まれていること。

・販売国にアジアパシフィック、カナダ、南米、カリブ諸国、アフリカ、湾岸諸国、中東、免税店から２ヵ国または２ヵ所以上含まれていること。

※2 IWSR 2024 プロセッコ販売数量として

株式会社ヘンケルフレシネジャパンについて

ヘンケルフレシネジャパンは、世界有数のスパークリングワイン製造会社であり、またワインやスピリッツの分野でもトップクラスのポートフォリオを誇るヘンケルフレシネグループの日本法人です。ヘンケルフレシネジャパンでは、グループブランドの啓発、販売、サポート活動を行っております。

出典：IWSR 2024（スパークリングワイン、シャンパーニュ・ランブルスコ・ロシアを除く、為替レート変動を考慮）

【会社概要】- 社名：株式会社ヘンケルフレシネジャパン- 本社所在地：東京都港区新橋4-30-6京急中はらビル7Ｆ- 設立： 1991年- 事業内容： ワインを中心とするアルコール飲料の卸売- HP：https://www.henkell-freixenet.com/en/worldwide.html

