【ねんりん家】出会えるのは1か月だけ。冬限定『ショコラフォンデュバーム』登場。うわがけチョコの“カカオ分1.5倍”で深い味わいに

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社:東京都中央区銀座)が展開するバームクーヘン専門店「ねんりん家」は、2025年11月1日(金)～11月30日(日)頃までの期間中、冬限定『ショコラフォンデュバーム』を販売いたします。https://www.nenrinya.jp/(https://www.nenrinya.jp/)

さらなるアップデート。ショコラ好きのための『ショコラフォンデュバーム』

東京・銀座に本店を構える「ねんりん家」は、真っ⽩なのれんが印象的な日本うまれのバームクーヘン専門店。永年の研究開発から生まれた独創的な食べ心地と味わいで誕生と同時に行列店となり、現在で

は東京を代表する味として愛されています。

この度、毎冬恒例『ショコラフォンデュバーム』が登場いたします。ショコラのバームクーヘンにショコラを流しかけた、冬ならではの一品です。昨年はショコラファンの声にこたえて、うわがけチョコを増量(※)。その美味しさは変わらず、今年はうわがけチョコのカカオ分を1.5倍増量。さらに深まったショコラの味わいと、とろけるフォンデュ感をお楽しみください。

※一昨年発売の『ショコラ＆ココア』との比較

チョコバームをチョコフォンデュ。ショコラの旨味をショコラで閉じ込めて

チョコレートの源である“カカオマス”と“ココア”を生地に練りこみ、一層一層を繊細に焼き上げたショコラのバームクーヘン。そのバームクーヘンを包み込むように、ショコラを一面にとろりと流しかけました。ふんわりしっとり食感のバームクーヘンに絡む、くちどけの良いショコラ。まるで、チョコレートのバームクーヘンをチョコフォンデュしたような、デザート仕立ての一品です。

温めても美味しい。簡単アレンジでもっと楽しむチョコフォンデュ感

そのままでも、温めても美味しくお召し上がりいただけます。作り方は簡単。お皿に移し替えて電子レンジでラップをかけずに1個あたり500Wで40秒(600Wなら35秒)温めると、チョコレートはとろり、バームクーヘンはふんわりしっとりに。出来たてバームクーヘンをチョコフォンデュしたようなおいしさをご堪能いただけます。おうちのレンジで温めるだけで「ねんりん家」をもっと楽しむことができる簡単アレンジです。ぜひご家庭でお試しください。

商品情報

【商品名】ショコラフォンデュバーム

【価 格】1,566円（本体価格1,450円）

【発売日】2025年11月1日(土)～11月30日(日)頃まで

【取扱店】ねんりん家 銀座本店・大丸東京店・西武池袋店・そごう横浜店・阪急うめだ店(※)・JR品川駅 エキュート品川店・羽田空港第1ターミナル HANEDA STAR & LUXE・羽田空港第2ターミナル店・羽田空港第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前

※阪急うめだ店では、2025年11月1日(土)～11月10日(月)までの販売です。

※表示の価格は参考小売価格です。

※期間中でも、商品がなくなり次第販売を終了いたします。

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

ねんりん家とは

公式HP

https://www.nenrinya.jp/(https://www.nenrinya.jp/)

公式インスタグラム

https://www.instagram.com/nenrinya_ginza/(https://www.instagram.com/nenrinya_ginza/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/nenrinya_ginza(https://x.com/nenrinya_ginza)

ねんりん家 銀座本店

2007年誕生。真っ白なのれんが印象的な日本うまれのバームクーヘン専門店です。日本人の感性に響く味わいを追い求め、独創的な２つの食感のバームクーヘンを創りあげました。皮はカリッ、内はしっとり熟成の代表作『マウントバーム しっかり芽』。カステラのようにふっくらジューシーな『ストレートバーム やわらか芽』。永年の研究開発から生まれた無二のバームクーヘンは東京を代表する味として支持され続けています。